Ирине очень нужна помощь неравнодушных людей

Женщина преодолевает в Турции онкологию.

История болезни Ирины Коркишко началась внезапно прошлого года летом, но симптомы соответствовали обычной простуде, поэтому никто не мог подумать, что все может быть гораздо серьезнее.

«Она обратилась в больницу Мироновской ЦРБ в Киевской области якобы с простудой. Но назначенное лечение не помогло, и она снова пошла к врачу, где ей назначили другие лекарства. Но и через несколько дней температура и кашель не проходили, и она снова обратилась к своему лечащему врачу, он направил ее на рентген грудной клетки, где обнаружили пятно в легких размером в 5 копеек», — рассказывают друзья женщины.

С тех пор началась новая жизнь — постоянные обследования, исследования, лечения, которые не давали выздоровления. Врачи трижды меняли диагнозы и лечение, но тщетно. Поэтому родные, друзья, коллеги помогли Ирине собрать средства на обследование за рубежом.

Турция приняла Ирину и после обследования установили окончательный диагноз большая неходжкинская лимфома, дифузная В- крупноклеточных. Поэтому там срочно взялись за лечение.

«Турецкие врачи дают 80-85% шансов на выздоровление, но нужно ввести в ремиссию, чтобы сделать пересадку костного мозга. Для этого нужно сделать 5-6 химиотерапии каждая стоимость — 10000 долларов, две уже оплачены, остаются еще 3-4», — добавляют друзья Ирины.

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КОРКИШКО ИРИНА ЮРЬЕВНА

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