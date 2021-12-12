История борьбы Андрюша за свою жизнь поражает стойкостью ребенка

После операции в голове маленького закарпатца забыли вату, удаляли ее зарубежные медики.

Жизнь Андрюши, который несколько дней назад отпраздновал свой 11 день рождения, до августа этого года совсем не отличалась от его сверстников — жизнерадостный и энергичный мальчик, любил кататься на велосипеде и ходить на плавание. Но сейчас он вынужден быть спрятанным в стенах больничной палаты.

«В августе Андрей начал жаловаться на головные боли после плавания, а через некоторое время началась тошнота без причины, после чего мы обратились к семейному врачу, которая направила нас в детскую больницу с подозрением на гастрит. Были проведены обследования и сделаны анализы, но врач в детской больнице заметила, что у Андрюши немного начал косить глаз и порекомендовала обратиться к нейрохирургу и сделать МРТ», — рассказывает мама мальчика.

Подозрение на самое страшное было оправдано первыми же снимками – у ребенка в голове зрелая опухоль и достигла уже значительных размеров. Уже начала даже провоцировать скопление жидкости вокруг мозга, что давила на него. Так что мальчику назначили неотложную операцию.

Сегодня День рождения у Андрюши Благи. Одиннадцать лет маленькому закарпатцу, борющемуся со страшной... Опубликовано Арсеном БлагойСреда, 8 декабря 2021 г.

«Мы в страхе две недели ждали начало операции и надеялись, что опухоль окажется доброкачественной. После проведения операции в Закарпатской областной больнице, вырезанную опухоль отправили на анализ в Киев, через пять дней пришло заключение гистологии — медулобластома — злокачественная опухоль, и жизнь вроде бы остановилась», — с ужасом вспоминает мама.

Состояние Андрюши после операции еще и не очень и улучшилось, после выписки из больницы у ребенка произошла утечка ликвора, Андрея снова госпитализировали, врачам пришлось не только перешивать рану, но и вместо вырезанного фрагмента черепа устанавливать негерметичную металлическую пластину, рану буквально склеивали специальным клеем. Потребовалось и установка шунта, чтобы отводить жидкость от головного мозга.

Такие испытания отнимали у мальчика важные дни, когда было критически начать лечение, чтобы не дать злокачественной опухоли распространиться по телу. Семье медики посоветовали из-за такого тяжелого состояния мальчика уже искать спасения за пределами Украины. Первой на их призыв о спасении вызвалась Турция.

25 октября мама с Андрюшей вылетели в Турцию для проведения лучевой терапии, но при обследовании в клинике обнаружили, что опухоль еще не полностью удалена и требуется дополнительная срочная операция.

«Через три дня была проведена повторная операция, за которую мы отдали все средства, которые собрали для дальнейшего лечения, был удален достаточно большой остаток опухоли, металлическую пластину, потому что она мешает лучевой терапии, и кусок ваты, которая оставалась в голове после предварительной операции», – рассказывают родные мальчика.

Через неделю состояние ребенка стабилизировалось и ему было назначено 30 сеансов лучевой терапии, и 6 блоков химиотерапии и самое главное – ребенку дают прогноз в 80 процентов на выздоровление.

«Сейчас Андрюша уже прошел 17 сеансов лучей и 3 блока химии, после окончания первого этапа лечения 24 декабря, будет перерыв где-то в месяц, после перерыва Андрея ждет тяжелая химиотерапия 12 блоков, которой нам не хватает средств», — добавляет мама ребенка.

Друзья, сегодня у Андрюши Благи День рождения! Давайте поздравим его искренне и пожелаем быстрого выздоровления! Опубликовано Oleksandra Nesukh вторник, 7 декабря 2021 г.

Семье сейчас еще не хватает более 50 тысяч долларов для оплаты полного курса лечения. Они просят о жертвенности от каждого небезразличного.

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