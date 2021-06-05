Из-за болезней 6-летней Евангелине-Марии нельзя выходить в холодное время на улицу — нужна помощь

Семья собрала лишь треть необходимой суммы на операцию.

6-летней Евангелине-Марии нужна помощь на лечение.

"Она понимает, что она не такая. Она хорошо понимает. Она очень контактный ребенок. Очень хочет общения, играть с детьми. А ее не понимают. На этом фоне уже год назад начались проблемы, истерики", — рассказывает мать ребенка Галина Долишняк.

Евангелина-Мария, или Маруся — как по-домашнему зовет ее мать — ребенок единственный и очень желательный. Но родилась она с многочисленными нарушениями. За первые три месяца жизни перенесла шесть операций.

"Мой ребенок интеллектуально сбережен. Но пережив много операций, наркозов, оно имеет свой отпечаток на ее психологическом состоянии. Кроме того, 2,5 года у нее были сильные судороги, а каждая судорога — это отмирание клеток мозга. Синдром дефицита внимания, ребенок гиперактивный, у нее задержка роста, развития. Это все следствие пережитого", — говорит мать.

Ко всему у девочки врожденный порок трахеи. Чтобы она могла сама дышать, в горло ей вставили специальную трубочку.

"Те участки, по которым должен проходить воздух, были полностью заросшие. Ребенку поставили трахеостому. Это такой катетер, трубочка, через которую трахея соединена с внешним миром. Инородное тело, которое раздражает и кожу, и слизистую, и трахею", — рассказывает заведующая Коломийской городской детской поликлиники Наталья Рудницкая.

Но поскольку Маруся взрослеет, недостаток все больше ей донимает. С октября по апрель ребенок почти не выходит на улицу.

"Ниже плюс 10 — ребенок не может выйти на улицу. Холодный воздух, открытые легкие, ее сразу душит, спазмирует. Так же летом. Ингаляции, сонации, промывать, перевязывать — она не дает, забирает, отрывает мои руки, не хочет уже этих процедур. Она уже выросла из того, чтобы так жить", — говорит мать.

Забрать систему можно, только сделав пластику трахеи, говорят медики.

"Можно пластику и восстановить обычный шлихи дыхания ребенка. Она сможет дышать, как все обычные люди", — говорит заведующая Коломийской городской детской поликлиники.

Сложную операцию, говорит мать Маруси, несколько лет назад уже пытались сделать в Украине — безуспешно. Поэтому Галина начала искать клиники за рубежом. Отозвались в Израиле. Но выставили счет — почти 100 тысяч долларов. И Галина вынуждена просить помощи. Ведь ее муж умер несколько лет назад, а работать она не может из-за того, что постоянно рядом с дочкой. Выживают за счет соцпомощи и поддержки родных.

"Жизнь стала тяжелее и жесточе. Но улыбка ребенка, когда она ложится, обнимает. Она смотрит тебе в глаза и ты забываешь все. Прожив то, что прожила я, я просто верю в Бога, в людей. Я просто очень сильно верю, что у меня все получится", — говорит мать девочки.

Треть суммы на операцию Галина уже собрала. Остальные деньги надо найти до августа — именно на это время их ждут в Израиле.

Карта "ПриватБанка": 5457082227681561

Получатель: Долишняк Галина Николаевна (мама)

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