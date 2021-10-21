Из-за войны на Востоке Алинка не получила своевременной медицинской помощи и теперь вынуждена преодолевать последствия этого

Ребенку нужна усиленная реабилитация

Маленькая Цыбульник Алинка вынуждена испытывать на себе последствия военных действий на Донбассе, ведь из-за них ребенок не получил своевременной медицинской помощи и теперь вынуждена бороться за свою здоровую жизнь.

Девочке уже 5 лет и история ее началась с донецкого города Марьянка. «Наша дочь — ребенок, которого мы с радостью ждали! Беременность у меня проходила хорошо, без осложнений и угроз, роды начались вовремя (несмотря на все пережитые страхи). Когда она родилась, радости не было предела. Первый месяц жизни прошел спокойно, Алина хорошо набирала вес и была здорова. Но в месяц — спонтанный кровоизлияние в мозг, без установленных врачами причин. Из-за военных действий моей дочери ни была оказана своевременная медицинская помощь и в итоге — две недели реанимации в Краматорской областной больнице, в тяжелом состоянии, подключена к многочисленным капельниц, бесконечное количество уколов, кормили ее через зонд», — рассказывает мама крохи.

Но этого оказалось мало, стабилизировать состояние ребенка смогли только в Харькове, где провели операцию. «На сколько все будет сложно во всех отношениях мы уже узнали и чувствовали с каждым новым днем, месяцем, годом. Трагедия, которая произошла, не прошла бесследно, Алине поставили диагноз: органическое поражение ЦНС, тяжелый спастический тетрапарез, с выраженной задержкой стато-моторного и психоречевого развития в следствии перенесенного кровоизлияния, гидроцефалия, частичная атрофия зрительных нервов. Поэтому она не развивалась в назначенные сроки, она так и не сидит, не ползает, не интересуется игрушками, не говорит, сама себя не обслуживает, и еще много чего не может», — рассказывает мама Алинки.

Смириться с таким родители не могут, поэтому чтобы подарить девочке крохи самостоятельности в будущем, родители не покладая рук занимаются с девочкой и при первой же возможности везут на реабилитацию к профессиональным специалистам, которые помогают достичь новых результатов.

«Мы научились радоваться каждому дню, движения, реакции, желанием Алинки. Мы стремимся к результативным занятиям. За эти пять лет мы прошли более 20 реабилитаций и не сосчитать сколько обследований. Благодаря нашей неутомимой работе, работе всех специалистов и настойчивости Алинки, у нее есть хорошие продвижения. Она хорошая, веселая девочка, научилась удерживать голову, переворачиваться, она начала нас понимать и она продвигается дальше. Она пытается встать, но полностью не может, так как слабая спинка. Это все сумасшедшая работа. Мы искренне верим, что она все сможет, научится обслуживать себя и пойдет, и это обязательно произойдет, пусть чуть позже, поскольку Алинка очень перспективная девочка и после каждого курса реабилитации есть положительные результаты. Поэтому мы просто не имею права оставить ее на полпути к нормальной жизни», — убеждает женщина.

Именно поэтому семья решилась просить помощи у добрых людей. Ведь стоимость лечения со специалистами очень дорогая и каждый курс из-за денег оказывается под угрозой срыва. А этого допустить нельзя.

«К сожалению, я в полном отчаянии, потому что не могу обеспечить своему ребенку проведения реабилитации из-за постоянных финансовых трудностей. Работы нет. Сейчас живем только на соц.виплаты. Только памперсы и лекарства купить — необходимо потратить половину нашего семейного дохода. А любой перерыв в реабилитации означает «откат» к беспомощности. Поэтому прошу Вас обратить внимание на нашу просьбу, чтобы не терять драгоценное время, потому что смысл от лечения есть только сейчас, пока организм Алинки в стадии развития. Чудеса случаются там, где в них верят! Я, как любящая мать, молю Вас помогите нам собрать деньги на реабилитацию», — просит женщина.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: 5168 7422 4279 9322 Цыбульник Елена Сергеевна

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