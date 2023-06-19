Известный боец ВСУ Маркус собирает на дроны: предыдущие потерял во время контрнаступления

По словам военного, необходимо быстро собрать более 3-4 миллионов гривен.

Известный украинский военный, главный сержант 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус объявил о срочном сборе средств для его бригады на закупку дронов.

Об этом он написал в Facebook.

Многие свои дроны бригада Маркуса потеряла во время контрнаступления.

"За время штурмов мы потеряли немало наших дронов, а это серьезно угрожает ухудшением системы управления боем. Поэтому кровь из носа, но нам необходимо как можно быстрее заменить потерянные борта, чтобы недостаток дронов не стоил жизни нашим бойцам. Без вас не вытянем", — написал. он.

По словам военного, необходимо быстро собрать от 3-4 миллионов гривен.

"От", потому что дроны на войне – расходный материал, хоть и очень ценный. Будем благодарны за любую помощь", – объяснил Маркус.

Реквизиты благотворительного фонда по ссылке: Markus Foundation.

Ранее американские аналитики рассказали, что ВСУ могут приостановить контрнаступление.

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