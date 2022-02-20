К Кристине уже в третий раз возвращается онкология, женщина просит о помощи

Ежемесячно на лекарства нужно до 40 тысяч гривен.

Колодка Кристина в свои 34 года уже не раз слышала от врачей, что ее жизнь под угрозу ставит онкология. Женщина борется уже с третьем рецидивом.

"Рак молочной железы... об этом трудно говорить, но сейчас моя семья просто не справляется сама. О болезни знали только самые близкие мне люди. Я не хотела, чтобы меня жалели. "У вас рак", — от врачей я услышала у феврале 2018 г., когда мне было 30 лет, а моей дочери 2 года. Прошла операцию, облучение, пила таблетки, все было хорошо, но через год, в январе 2019 г. начались боли в спине и ноге, прошла МРТ — опухоль в кресте и метастазы в костях. Болезнь вернулась», — рассказывает свою историю Кристина.

Новое лечение с облучением, капельницами, биофосфонаамии для костей и таблетками длилось до июля 2020 года, а тогда врачи обнаружили, что такое лечение не помогает, появились новые метастазы в печень. Так что лечение пришлось менять и на этот раз оно становилось все агрессивнее и дороже.

«Прошла 6 курсов химиотерапии и была положительная динамика в полгода. И вот снова новые ячейки, прошедшие еще 7 курсов химии – сожгли вены, поставила порт систему и в конце декабря 2021 года узнала, что результата нет, метастазы в количестве увеличиваются. У меня остался один шанс на жизнь – это дорогостоящая гормонотерапия – таблетки, которые стоят 40 000 грн в месяц», — рассказывает женщина.

Сейчас с помощью родных и друзей Кристина начала третий курс лечения препаратом, как показывают исследования, метастазы стабилизировались и новых нет, так что лечение действует, и его нельзя останавливать. Кристина понимает, что финансовая помощь от близких людей становится все меньше, ресурсы заканчиваются и у них. Сейчас женщина решилась просить поддержки совершенно незнакомых ей людей.

"Без вашей помощи мне не справиться", — говорит женщина.

Реквизиты для помощи:

Приват банк: 5457 0822 7659 5316

Ощадбанк: 5167 4901 7227 9540

Колодка Кристина