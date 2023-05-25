Катя просит о посильной помощи у каждого небезразличного на тяжелую операцию

Кате 29-лет и с рождения девушка борется с врожденным пороком.

Экстрофия мочевого пузыря — врожденная патология, при которой мочевой пузырь и прилегающие к нему структуры вывернуты наружу, а передняя брюшная стенка не покрывает эти органы.

Что приводит к такой патологии точно неизвестно, но врачи научились исправлять такой недуг еще у младенцев. "С самого рождения в течение 4 лет моя жизнь началась с ряда бесконечных обследований, а дальше 7 операций по реконструкции мочеполовой системы", — рассказывает Катя.

Но такое лечение было недостаточным, операции у девушки только множились, уже сейчас их насчитывается аж 18. Предпоследняя, из которых, стала для девушки вообще фатальной, ею были сведены на нет все предыдущие годы лечения. Ситуация стала критической. “У меня сейчас тотальное недержание мочи, также инфекция мочеполовой системы, это тоже пиелонефрит почек, у меня он хронический, уже 29 лет я хожу мокрая, в подгузниках. Все это отрицательно отражается на половой системе. Вообще – это диагноз, который разрушает жизнь, это ужас, с которым я живу уже 29 лет, многочисленные операции… Это так ужасно, когда ты посреди улицы не знаешь, чем себя прикрыть. Как тяжело от стыда, когда ты молодая девушка и на тебя смотрят — это не передать словами”, — рассказывает о своем состоянии сейчас девушка.

Чтобы изменить свою жизнь Катя начала искать помощи у зарубежных врачей, медики из Сербии берутся за операцию, которая должна исправить все патологии Кати. "Лечение, которое мне предлагает врач в Сербии, это — реконструкция уретры, реконструкция шейки мочевого пузыря, увеличение мочевого пузыря тонкой кишкой, континентальная усталость (утомление Митрофанова), реконструкция брюшной стенки, формирование пупка и пластика гениталий, лабиопластика", — перечисляет процедуры, которые должны провести зарубежные медики.

Такое лечение обойдется Кате более 11 тысяч евро и это еще одно отчаяние, ведь она уже почти год собирает нужную сумму, но денег катастрофически не хватает. Именно поэтому Катя решилась рассказать откровенно свою историю на всеобщее обозрение, чтобы получить помощь и иметь шанс изменить свою жизнь.

"Прогноз врача в том, что я буду жить полноценной жизнью, я буду сухой, мочевой пузырь будет держать мочу, мне сделают пластику по женски, сохранят мои почки", — говорит Катя, умоляющая помочь закрыть сбор средств.

Реквизиты для помощи:

4149 4991 6130 7994

Луценко К.А.

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