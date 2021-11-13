Кирил после операции нуждается в усиленной реабилитации, чтобы сделать самостоятельные шаги

Ребенок после каждой реабилитации имеет успехи в лечении.

5-летний Кирилко страдает из-за ДЦП, спастического тетрапареза и эпилептических припадков. Чтобы этого избежать нужна усиленная реабилитация квалифицированных специалистов.

«Кирилл родился с диагнозом «Тромбоцитопения». Первые 2 месяца своей жизни провел в реанимации на искусственной вентиляции легких, борясь за свою жизнь (врачи не давали никаких гарантий, что Кирюша выживет). Но он выкарабкался, хотя развивался с отставанием», — рассказывает мама мальчика.

Со временем недостатки в развитии становились все заметнее, со временем ребенку констатировали ДЦП, а еще через несколько месяцев проявилась эпилепсия. Для мамы, которая имеет еще старшего сына также с инвалидностью, это был тяжелый удар и еще одно испытание. Но она пытается дать детям нужное лечение, хотя это не простая задача.

Малыш прошел с десяток реабилитаций в различных заведениях Украины. «В январе 2021 года Кирюше сделали операцию на ножках (надсечки сухожилия на обеих ножках) и гипсование. Поэтому сейчас Кирюша нуждается в реабилитации, ведь он очень перспективный. Сейчас уже Кирюша сидит, понемногу стоит у опоры, ходит с поддержкой. Но еще очень много работы и Кирюша нуждается прохождения реабилитаций. Но ее стоимость более 20 000 гривен», — говорит мама малыша.

Женщина воспитывает сыновей сама, поэтому такую сумму ей собирать крайне трудно, она очень надеется на помощь отзывчивых людей.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4731 2191 2439 1586 КАЗАНЦЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

МФО банка — 305299

IBAN — UA953052990000026204771325664

Счет получателя — 26204771325664

РНУКПН получателя — 3006422584

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Монобанк

4441 1144 2739 0784

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