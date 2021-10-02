Кирилко ежедневно борется за свое здоровое будущее, но ему нужна поддержка неравнодушных людей

Мальчику 5-6 раз в год нужна реабилитация, которая стоит довольно дорого.

Родные Кирилко вынуждены просить финансовой помощи у неравнодушных людей, чтобы поставить сына, в прямом смысле, на ноги. Ведь в свои почти три годика мальчик до сих пор не может самостоятельно стоять и ходить.

До года никакие врачи, к которым обращалась мама Кирилка, не замечали в состоянии ребенка отклонений, но мама чувствовала и видела, что с сыном что-то не так. И даже тщательные исследования не выявили патологий. Лишь в возрасте одного года врачи просто констатировали, что ребенку понадобится усиленная помощь специалистов.

«Я стала замечать отклонения от возрастных норм, и забеспокоилась отсутствием здорового сна у ребенка и изгиб всего тела. После консультаций было проведено обследование — нейросонография, допплерометрия, УЗИ, проведено МРТ головного мозга и прочее, но также были выписаны домой в удовлетворительном состоянии. На тот момент я, как мама, была очень смущена и обеспокоена, потому что видела своего сына и понимала, что что-то не так. За первые полгода жизни ребенка неоднократно обращались к неврологам, ортопедов, генетиков, проходили консультации, обследования и стационарное лечение. Врачи ничего конкретного не говорили, кроме что "ребенок тяжелый". Только после года был поставлен официальный диагноз: ДЦП, двойная гемиплегия, двигательные нарушения 5 уровня по классификации GMFCS, кифосколиотична осанка, еквиновальгусна деформация стоп, задержка ЗТСМР и ПМР», — рассказывает мама мальчика.

С тех пор семья начала борьбу за здоровье Кирилка, и это ежедневная работа, которая дает свои плоды.

«Благодаря частым госпитализации и ежедневным усилиям, в свои 2 года 11 месяцев, Кирилл научился держать голову, переворачиваться, сидеть с поддержкой, хорошо чувствует себя в воде, благодаря посещений бассейна, учится самостоятельно есть ложкой и пить из чашки. Хорошо контактирует с людьми и другими детьми. Врачи делают хорошие положительные прогнозы относительно задатков языка. Он понимает, но ответить может, пока только взглядом. Интеллект у ребенка сохранен», — рассказывает мама.

Чтобы продолжить развитие и достичь новых результатов, важно не останавливаться, особенно сейчас, пока малыш еще маленький, а его тело и мозг «пластические», поэтому они еще способны хорошо восстанавливаться и адаптироваться.

«Мы не сдаемся, и я верю в успех, главное для него - это регулярные реабилитации, и поддержка которой так не хватает. Не зря говорят, что мечта — записанная с датой, становится целью. Цель — разбита на шаги, становится планом, а план — подкрепление действиями, воплощает мечты в реальность. В ближайший месяц мы планировали важную для нас реабилитацию, которая известна не только в нашей стране и является лидером в эффективности лечения детей с ДЦП. Мы будем очень благодарны любой поддержке. Даже незначительная сумма делает нас ближе к полноценной жизни. ДЦП — это не приговор, главное не останавливаться на середине пути», — убеждена женщина и просит о посильной помощи от каждого.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4993 4501 6354

СИТАЛО МАРИНА НИКОЛАЕВНА

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку