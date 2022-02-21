Кириллу нужна ваша помощь, чтобы получить более полноценную жизнь

Мальчику нужна усиленная реабилитация

Кириллу Иваненко ставят диагноз: ДЦП, атонически-астатическая форма, дистонический тетрапарез, задержка психо-речевого развития.

"Кирилл не разговаривает, плохо понимает обращенную речь, не может сам себя обслуживать, не просится на горшок, не может самостоятельно ходить по лестнице, бегать, прыгать...» - рассказывает мама малыша.

Это всего вследствие гипоксии во время тяжелых родов. "Время беременности и родов совпало с началом боевых действий в 2014 году. Мы проживали на тот момент в Донецкой области г. Светлодарск. Рожать я уехала в августе 2014 года в г. Харьков, т к. уже были частые обстрелы окраин и самого города. Из-за халатного отношения врачей у моего сына во время родов произошло кислородное голодание головного мозга (гипоксия). Вследствии чего в 1 год и 10 месяцев ему поставили это ужасный диагноз ДЦП… А в 3 года и 9 месяцев добавился диагноз атипичный аутизм…", - добавляет женщина.

Врачи рекомендуют ему постоянно проходить курсы реабилитации, которые положительно влияют на его развитие. "У него появился зрительный контакт, интерес во взгляде к окружающему миру, говорит несколько слогов «ам», «ма», «ба», начинает по чуть-чуть есть самостоятельно ложкой и вилкой! Врачи-неврологи рекомендуют постоянные, систематические занятия со специалистами с нейрокоррекции, сенсорной интеграции, педагогами по системе АВА, Монтессори, логопедами-дефектологами, проходить курсы ЛФК и массажа, 2-3 раза в год проходить реабилитацию в клинике в г. Трускавец", - говорит мама Кириллка.

Такие расходы непосильны для семьи, они вынуждены обращаться за помощью к неравнодушным людям. "В связи с тяжелым материальным положением, т. к. мы являемся переселенцами, я нахожусь в разводе и ухаживаю за ребенком-инвалидом, отец лишен родительских прав, у меня нет возможности оплатить реабилитацию, которая жизненно необходима моему сыну… Надеюсь на ваше понимание, поддержку и помощь!" - говорит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 5375 4141 3333 6270

Приватбанк 4149 6090 1042 7740

Иваненко Юлия Викторовна