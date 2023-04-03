Концерн Rheinmetall строит центр обслуживания для танков, которые Запад передает Украине

Там планируют обслуживать Leopard 2, Challenger, Marder и не только.

Оборонный немецкий концерн Rheinmetall строит центр технического обслуживания и логистики у границы Румынии с Украиной. Строительные работы в городе Сату-Маре, расположенном в нескольких десятках километров от Украины, уже начали.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

"Rheinmetall активно работает над созданием центра военного технического обслуживания и материально-технического обеспечения в Румынии, стране-партнере НАТО", — заявил представитель концерна.

Центр должен заработать уже в апреле. Он будет играть важную роль в поддержке боеспособности военной техники, которую будет передавать Запад для Украины. Там планируют поддерживать боеспособность оружия и военной техники для Украины, в том числе и танков Leopard 2, Challenger, Marder, боевых транспортных машин Fuchs и военных грузовиков.

В прошлом году Rheinmetall вместе со своей компанией-партнером KMW основали подобный центр технического обслуживания в литовской Йонаве. Там ухаживают за боевыми машинами Литвы и других членов НАТО из стран Балтии.

Ранее в немецком оборонном концерне Rheinmetall заявляли, что для обеспечения ВСУ есть все возможности, но страны Европы не спешат.