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Лечение Максима возможно только за рубежом, но нужны сотни тысяч евро

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Лечение Максима возможно только за рубежом, но нужны сотни тысяч евро

Ребенок нуждается в помощи, которой в Украине предоставить не могут.

Максим Назаренко уже третий год пытается победить злокачественную опухоль, которая появилась в его животе, — нейробластома забрюшинного пространства. Однажды ему уже почти удалось, но что-то не сработало и лечение продолжается до сих пор.

«С 2018-го прошли 8 блоков химиотерапии, операцию по удалению опухоли и надпочечника с лимфоузлами, два бокса с аутотрансплантацией костного мозга, 9 месяцев продолжали сухую химию и после всего нам сказали долгожданное слово ремиссия. Но наше счастье длилось недолго, в апреле этого года на очередном обследовании у нас обнаружили рецидив — опухоль снова выросла на том же месте и снова химии», — рассказывает мама Максима.

Сейчас малышу приходится бороться уже с 4 стадией рака, и лечение должно быть на новейших уровне, чтобы сохранить жизнь 7-летнего ребенка. «Нас прооперировали 27.05.21 и назначили снова блоки химиотерапии, но это только начало нашего пути к выздоровлению. Сейчас мы проходим 4 блок химии, после этого нас ждет иммунотерапия, которая в Украине не проводится», — добавляет женщина.

Семья мальчика начала искать клиники, где бы согласились принять ребенка. Откликнулись клиники Европы, но и лечение там за сотни тысяч евро. И есть небольшая надежда, что саму иммунотерапию сможет покрыть Минздрав, но дополнительные обследования, пребывание в Испании украинской семье придется оплачивать самостоятельно.

«Мы подали документы в Барселону, нам поступил счет в 270 000 евро, сейчас снова документы в Минздраве на рассмотрении. Еще нужно 500 000 гривен на дополнительные анализы. Я долго колебалась, просить о помощи, но сами мы не сможем это оплатить, поэтому обращаюсь ко всем неравнодушным помочь нам вылечить своего сына. Ему всего 7 лет, и вместо того, чтобы ходить в школу играть, проводит время в больничных стенах. Кроме счету еще потребуются дополнительные средства на проживание, перелет, так как мы будем в Барселоне от 8-10 месяцев. Прошу не оставить нас с этой бедой», — просит мама малыша.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4991 2475 0850 Назаренко Виктория Ю.

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