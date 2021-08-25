Лекарства могут спасти жизнь Саши, но он не может их себе позволить

Большие деньги сейчас отделяют Александра от шанса на спасение.
Случайность помогла Александру обнаружить у себя смертельно опасное заболевание кожи, но благодаря этому у него есть шанс выздороветь. Но за это шанс нужно заплатить немалые средства.
«Год назад я заметил как на голове начало что-то расти, похоже на родинку, когда обратились к врачам и сдал анализ врачи поставили диагноз — меланома теменной области. В марте 2020 сделали операцию по удалению с обеих сторон шеи лимфоузлов и меланомы на голове», — рассказывает Саша.
С тех пор началась борьба с болезнью, чтобы не дать ей шанса прогрессировать. «Год проходил курс лечения, надеялись, что это поможет, но, к сожалению, это лечение не дало никакого результата. В мае 2021 сделал КТ и узнал, что моя ситуация ухудшилась и множественные метастазы пошли в обе легкие», — рассказывает мужчина.
Такая ситуация заставила врачей назначить другой метод лечения, который является достаточно дорогим, но он в случаях борьбы с меланомой показывает лучшие результаты — это иммунотерапия. Ее препараты заставляют иммунитет человека распознавать больные клетки и самостоятельно бороться с ними. Но есть условия - лекарства должны быть введены в организм вовремя и продолжаться это должно много месяцев подряд.
«Препарат необходимо водить в организм через каждый 21 день. Он очень дорогой, стоит 110 тыс. одно введение, надо таких 16 введений. Мы уже сделали 3 и использовали все сбережения», — говорит Александр.
Сейчас для семьи встал вопрос, где взять средства на дальнейшее введение, ведь остановиться нельзя — это перечеркнет все предыдущее лечение. Поэтому они вынуждены просить помощи у тех, кого даже не знают.
«Сумма для моей семьи совсем неподъемная. Я очень люблю жизнь, свою семью, своих детей, не хочу останавливать лечение в начале, зная, что лекарства есть, а возможности их приобрести у меня нет. Я хочу быть примером для своих детей, надо верить и идти к цели, не терять надежду. Очень верю, что пройдя курс лечения, этот препарат мне поможет и спасет жизнь», — говорит Саша и просит поддержать его финансово.
Реквизиты для помощи:
ПриватБанк
4149 4391 0820 6339
КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ