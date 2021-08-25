Лекарства могут спасти жизнь Саши, но он не может их себе позволить

Лекарства могут спасти жизнь Саши, но он не может их себе позволить

Большие деньги сейчас отделяют Александра от шанса на спасение.

Случайность помогла Александру обнаружить у себя смертельно опасное заболевание кожи, но благодаря этому у него есть шанс выздороветь. Но за это шанс нужно заплатить немалые средства.

«Год назад я заметил как на голове начало что-то расти, похоже на родинку, когда обратились к врачам и сдал анализ врачи поставили диагноз — меланома теменной области. В марте 2020 сделали операцию по удалению с обеих сторон шеи лимфоузлов и меланомы на голове», — рассказывает Саша.

С тех пор началась борьба с болезнью, чтобы не дать ей шанса прогрессировать. «Год проходил курс лечения, надеялись, что это поможет, но, к сожалению, это лечение не дало никакого результата. В мае 2021 сделал КТ и узнал, что моя ситуация ухудшилась и множественные метастазы пошли в обе легкие», — рассказывает мужчина.

Такая ситуация заставила врачей назначить другой метод лечения, который является достаточно дорогим, но он в случаях борьбы с меланомой показывает лучшие результаты — это иммунотерапия. Ее препараты заставляют иммунитет человека распознавать больные клетки и самостоятельно бороться с ними. Но есть условия - лекарства должны быть введены в организм вовремя и продолжаться это должно много месяцев подряд.

«Препарат необходимо водить в организм через каждый 21 день. Он очень дорогой, стоит 110 тыс. одно введение, надо таких 16 введений. Мы уже сделали 3 и использовали все сбережения», — говорит Александр.

Сейчас для семьи встал вопрос, где взять средства на дальнейшее введение, ведь остановиться нельзя — это перечеркнет все предыдущее лечение. Поэтому они вынуждены просить помощи у тех, кого даже не знают.

«Сумма для моей семьи совсем неподъемная. Я очень люблю жизнь, свою семью, своих детей, не хочу останавливать лечение в начале, зная, что лекарства есть, а возможности их приобрести у меня нет. Я хочу быть примером для своих детей, надо верить и идти к цели, не терять надежду. Очень верю, что пройдя курс лечения, этот препарат мне поможет и спасет жизнь», — говорит Саша и просит поддержать его финансово.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4391 0820 6339

КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

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