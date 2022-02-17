Лейкоз уже в третий раз вернулся к 9-летнему Максиму

Родители просят финансовую помощь на лечение сына.

Уже 5 лет Максима Ковалева лечат, чтобы лишить диагноза лейкоз – онкологическое заболевание крови.

Впервые ребенку диагностировали острый лимфобластный лейкоз летом 2016 года, когда ему было всего три года. Малыш и не понимал, что с ним делают врачи, но их усилия были ненапрасны. На 33-й день лечения медики констатировали у ребенка ремиссию, болезнь отступала. И так продолжалась больше года, но в 2019 году снова диагноз возвращается, а с ним и все лечение, но и в этот раз болезнь удалось обуздать. Но вот коронавирус, которым мальчик переболел в декабре 2021 года, снова спровоцировал ухудшение состояния.

«В 2022 году у него снова вернулся лейкоз, сейчас мы в Харькове в детской больнице на лечении, Максиму показана только пересадка костного мозга. Сейчас он прошел 2 блока химии, состояние слабое, болит желудок и кишечник, стоматит, постоянно переливают тромбациты в неделю 2 раза. Но в ремиссию еще не вошел», – рассказывает мама Максима.

А это значит, что лечение должно продолжаться, потому что без него трансплантацию костного мозга сделать пока невозможно. Но за эти годы лечение семья изнурена финансово, ведь далеко не все можно получить в больнице бесплатно. Для многодетной семьи, в которой мама мальчика еще и беременна, оплачивать нужное лечение становится все сложнее, они надеются на поддержку отзывчивых людей.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанка 4149 4991 3387 9799

ИВАЩЕНКО ОЛЬГА ИГОРЕВНА