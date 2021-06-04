Лимфома поразила Сергея и ему требуется срочное лечение

Десятки тысяч гривен будут стоить курсы химиотерапии.

Кравченко Сергей нуждается в помощи неравнодушных, чтобы преодолеть Лимфу, которую у него диагностировали в феврале месяце.

Сергей и подумать не мог, что незначительное увеличение лимфоузла на шее может нести такую угрозу. Но когда добавились к этому сильные головные боли и воспаление других лимфоузлы, обратился к врачам, те заподозрили тяжелой болезни и начались детальные обследования, которое и обнаружили, что это онкология, уже и к тому же дала метастазы.

Поэтому врачи сообщили, что онкология прогрессировала до последней, 4 стадии и назначили срочное лечение — курс химиотерапии и облучения. Их стоимость превышает 60 000 гривен. А все свои сбережения семья потратила уже на этапе установления диагноза.

Реквизиты для помощи:

№ карты 5168 7554 5587 5514 Кравченко Сергея

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