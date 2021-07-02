Лишь один евро от каждого спасет жизнь 3-летнему Диме Жадану из Николаева

Невероятно большую сумму нужно собрать очень быстро, но это возможно, если присоединятся миллионы украинцев.

У Димы тяжелое генетическое заболевание — СМА — спинальная мышечная атрофия, из-за которой постепенно все мышцы малыша перестают функционировать и вместе с этим погибает и сердечная мышца.

«Дима родился абсолютно здоровым мальчиком. Впрочем, в 6 месяцев родители заметили, что сынишка не встает на ножки не переворачивается сам. Массажи и развивающая реабилитация не помогли. Генетический анализ шокировал. У Димы обнаружили врожденную спинальной-мышечную атрофию. С тех пор началась борьба за каждое движение и дыхание ребенка», — рассказывают волонтеры.

С помощью неравнодушных и поддержке зрителей ТСН родители вывезли Диму в Польшу, где он прошел курс лечения препаратом "Spinraza". Однако, оно не дало желаемого результата.

В свои три годика Дима не может стоять на четвереньках, сидеть, поднимать высоко ручки и держать голову. А, главное, ребенок ежедневно теряет мышечную активность.

Спасти Диму может только одна инъекция специального препарата, которым лечат СМА во всем мире. Именно за его уникальность цена у него рекордная, это самый дорогой препарат в мире — более двух миллионов евро.

Дима уже прошел обследование и его готова принять клиника в Барселоне. Но, времени мало, поскольку эти лекарства дают результат, только если ввести их ребенку, который весит менее 21 кг. Сегодня вес Димы 17,800. Время идет не на месяцы, дни или часы, а на килограммы.

«Надо успеть пока Дима не набрал вес в 21 кг! Трудно представить, что чувствуют родители ребенка во время сбора денег на лечение, потому что каждый набранный грамм сокращает время, в не кормить ребенка, или держать на диете — это просто невозможно! У нас мало времени, его просто нет», — отмечают волонтеры, которые помогают семье в сборе средств.

#help_zhadan_dima # отчет_димы_жадан Мы благодарны всем всем, кто поддерживает нас. Мы НЕ справимся без вас. Главное не ... Опубликовано Zhadan TetianaВторник, 29 Июня 2021

Родители Димы обращаются ко всем неравнодушным принять участие в флешмобе, который спасет жизнь их сына. Каждый, кто узнает о малыше просят перечислить сумму хотя бы в один евро и попросить сделать вклад своих знакомых, друзей, коллег... Тогда такая казалось бы заоблачная сумма будет собрана силами миллионов человек.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

гривна 4731219616351775

евро 4731219117999783

доллар 4731219117999791

IBAN: UA87305299000002620187020674O

счет 26201870206740

МФО 305299

РНОКПП 3233414287

Получатель: Жадан Татьяна Владимировна



Больше информации и реквизитов https://www.facebook.com/groups/2260545097606186

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