Максима ждут операции в Сербии, но нужны средства

Максим родился преждевременно, вес при рождении ребенка 1480 г, это имело свои тяжелые последствия, которыми ребенок должен бороться и сейчас. Но есть одна, которая делает жизнь ребенка не просто неполноценной, а невыносимо болезненной.

"Шансов на нормальную жизнь, врачи не давали, но мы боролись, и ребенок в 2 года понемногу начал ходить, а впоследствии и разговаривать. В 7 лет Максим вместе со сверстниками пошел в школу. Но есть еще одна беда, с которой не смогли справиться наши врачи. Ребенок родился с пороком мочеполовой системы. 8 операций сделали в Украине, в 2017 и в 2022 году оперировали в Сербии”, — рассказывает мама Максима Наталия.

Казалось бы, что каждая операция должна приближать мальчика к более полноценной жизни, но получилось не так, как ожидалось. В одну из операций ребенку пересадили частицу кожи в мочевыделительную систему, которая из-за возрастных изменений повела себя естественно, что не было учтено во время операции. Теперь такие видоизменения приводят к невыносимой боли для 13-летнего мальчика. "Сейчас у Максима начались очень сильные боли, деформация уретры. Ребенку очень сильно болит, по ночам почти не спит, постоянно на обезболивающих. Чтобы немного снизить боль, врачи предложили урологический катетер, постоянно, пока не попадет на операцию. Ребенок очень истощен и морально и физически”, — добавляет Наталья.

Решение для уменьшения боли у ребенка временное, должна быть проведена операция, во время которой удалят тот клочок пересаженной ранее кожи и заменить новым, который на этот раз возьмут с внутренней стороны щеки.

Такую сложность операцию готовы провести сербские медики. “Операция стоит 6500 евро, но времени совсем нет. Счет мы получили 20 марта, а операция назначена на 28 мая. Максим говорит: "Мама, я выдержу, только пусть мне врач поможет, чтобы не болело", – рассказывает мама Максима.

Основную сумму за операцию могут оплатить благотворители, мама мальчика уже получила заключение соответствующей комиссии. Но все дополнительные расходы ложатся на ее плечи, это не только проезд и проживание, но и недельные реабилитации и уход, которые придется проходить в клинике.

Папа мальчика умер в возрасте 45 лет два года назад, так что для матери-одиночки суммы расхода в тысячи евро — заоблачная роскошь. Она умоляет помочь ей с проведением очередной операции для Максима. “Мне очень тяжело смотреть, как страдает мой ребенок. Прошу помощи”, — просит мама Максима.

Реквизиты для помощи:

5168 7451 3167 1254

Топчий Наталья