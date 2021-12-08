Максиму для преодоления меланомы ежемесячно нужно собрать 80 тысяч гривен

Максиму для преодоления меланомы ежемесячно нужно собрать 80 тысяч гривен

Лечение должно длиться два года.

Максим Елькин с удивлением услышал от врачей в январе 2020 года, что у него меланома кожи, которую удалили очень вовремя, еще на начальной стадии. Поэтому дальнейшего лечения мужчине не назначили, но каждые три месяца он должен был проводить обязательные осмотры.

Такое предостережение было не напрасным, спустя почти полтора года болезнь вернулась и дала о себе знать с новой силой.

«В августе 2021 года рецидив в подмышечные лимфатические узлы, проведена операция по удалению лимфоузлов, результат гистологии – метастазы меланомы в лимфатические узлы, поставлена 3 стадия меланомы», – рассказывают друзья мужчины.

В Институте Рака немедленно назначили новейшее лечение, которое является действенным при таком заболевании. Но его нужно проводить в течение двух лет, а цена его непосильна для обычной украинской семьи.

«Меланома с положительной мутацией гена BRAF, поэтому лечение таргентами имеет положительный прогноз, так как других образований не было обнаружено, поэтому терапия является адъювантной (вспомогательной). Стоимость месячного курса лечения – 80 000 грн», – рассказывают друзья.

Максиму хватило средств на окончание второго курса лечения, а на дальнейшее закупки препаратов уже нет. Но лечение дает результат, состояние мужчины удовлетворительное.

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Елькин Максим