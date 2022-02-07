Маленькая Елисавета не справится со своей недостатком без помощи отзывчивых людей

Реабилитации для ребенка стоят слишком дорого для ее семьи.

Радость второй беременности для мамы Лисы Светланы затмило заключение врачей после УЗИ — у ребенка вентрикумонология головного мозга.

Девочка появилась на свет и сразу оказалась в реанимации, где провела следующий месяц. Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, но добавился диагноз — атрезия хоан, которая является тяжелой патологией у детей. Но это дало возможность продолжить лечение уже вне стен реанимации, и вместе с этим у нее обнаружили гидроцефалию (скопление жидкости вокруг мозга).

«Я уже домой не вернулась, нас оформили в детское отделение. Четыре месяца капельницы, антибиотики и новый диагноз — гидроцефалия. В то время сделали Лисе операцию, сделали дырочки в носике», — рассказывает мама Лисы.

Сейчас девочке уже более полтора годика, но она до сих пор не держит головку, не сидит. Врачи рекомендуют специальные занятия для ребенка, чтобы подарить ей самостоятельное будущее, дать хотя бы самые необходимые навыки для жизни. Но на все это нужны средства, которых у семье нет.

Реквизиты для помощи:

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