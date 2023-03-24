Маленькая София нуждается в помощи, чтобы иметь возможность ходить своими ножками

У ребенка врожденный порок, который очень укоротил левую ножку девочки, и с возрастом ситуация будет только ухудшаться.

Диагноз Софийки - врожденное недоразвитие бедренной кости, малоберцовая гемелия и укорочение левой ноги на 10 см. Такая разница в ножках, по прогнозам врачей, будет только прогрессировать, и когда Софийка перестанет расти, составлять до 30 сантиметров.

Такую ситуацию можно исправить хирургически, путем удлинения ножки ребенка, но для этого сначала нужно исправить пороки бедренной кости и других сопутствующих проблем.

Когда родители должны были обратиться в медицинские учреждения в Украине за помощью, началась война, лечебные учреждения, которые проводят такие операции, в частности, в Харькове, стали недоступными. Поэтому родители начали искать помощи у зарубежных специалистов. Одним из лучших вариантов для них стал американский специалист, приезжающий оперировать детей в Варшаву. Софийка попала к нему на консультацию и имеет составленный план лечения вплоть до 16-летнего возраста. Но первые и важнейшие операции нужно провести уже в ближайшие месяцы, по очереди. За них семье придется заплатить чуть ли не по американским расценкам.

Самая первая операция, должна состоятся в 2-летнем возрасте, а девочке сейчас уже год и 10 месяцев. "Первый этап - подготовительная по реконструкции бедренного и коленного суставов, реконструкция стопы. Второй (этап операции) – удлинение ноги на 10 см. Уже после первых двух этапов операций София сможет самостоятельно бегать и ходить. Ведь сейчас в свои два года она не ходит”, - рассказывает мама девочки.

Так что родители срочно собирают средства заплатить за операции, только на первую нужно 87 тысяч долларов. “Сумма в общей сложности 208 000$. Счета включают стоимость операций и послеоперационных реабилитаций. Проблема в том, что у врача большие очереди на операции. Поэтому собираем средства, чтобы оплатить их как можно быстрее. Он ведь прилетает всего 3-4 раза в год в Варшаву. Оплата должна быть полной за 2 и 3 операцию вместе, поскольку эти две операции напрямую связаны между собой (наложение аппарата и снятие аппарата). Если мы не успеем оплатить и забронировать место, то операции будут откладываться”, – рассказывает мама девочки.

Первые почти 60 тысяч долларов семья уже собрала с помощью неравнодушных людей в социальных сетях. Сейчас обращаются и к читателям ТСН.ua с просьбой помочь в сборе необходимой суммы для лечения Софийки.

Помощь по реквизитам:

Получатель: Янковская Диана Васильевна

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