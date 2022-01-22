Маленькая Ульяна со СМА нуждается в спасительном уколе: отец погиб в ДТП, они с мамой остались в чужой стране совсем одни

Маленькая Ульяна со СМА нуждается в спасительном уколе: отец погиб в ДТП, они с мамой остались в чужой стране совсем одни

Медлить нельзя, говорят врачи, в любой момент Улянка может перестать двигаться и даже дышать.

У маленькой Ульяны Гирук – спинальная мышечная атрофия. В Польше таким детям бесплатно дают лекарства, приостанавливающие развитие болезни. Принимать его нужно пожизненно. Альтернатива – другой препарат, после которого ребенок поправляется, но стоит он 2 млн долларов.

Из Украины семья уехала осенью, когда узнали о диагнозе дочери. Ради Улянки ее отец нашел работу в Польше. Сняли жилье в Варшаве и девочка начала лечение. Однако на Рождество произошла трагедия – мужчина погиб в ДТП.

Семья в отчаянии. Как быть дальше – мама маленькой Ульяны не знает. Единственным кормильцем в семье был муж, она же даже не может выйти на работу, потому что не на кого оставить дочь.

Медлить нельзя, говорят врачи, в любой момент Улянка может перестать двигаться и даже дышать.

Вернуться в Украину семья может, только если здесь Ульянку будет ждать спасительный укол. Их друзья и родственники даже начали самостоятельно собирать деньги, но сумма в более чем два миллиона долларов – для них неподъемная. Поэтому пока ежедневно общаются с Юлей и Ульяной через Интернет.

Больше всего по сестренке грустит ее двоюродный братик Тимофей. Родные верят, что произойдет чудо и их Ульяна поправится и уже скоро вернется с мамой в Украину.

Помощь ТСН: семья годовалой Ульяны оказалась в безвыходной ситуации | Новости Волыни

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5168 7451 1979 5349 (ПриватБанк, ГИРУК СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, ДЯДЬКО УЛЯНЫ. Тел. 097 520 59 90)