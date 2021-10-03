Маленький Захар теряет свой шанс на здоровое будущее без дорогостоящих реабилитаций

Ребенку нужно постоянно проходить курсы реабилитаций.

Мама Захарчика, которая легко выносила малыша весь необходимый срок, даже не могла представить, что с ее столь желанным ребенком может произойти несчастье во время родов — малыш родился бездыханным.

«Во время родов что-то пошло не так, врачи решили не делать кесарево сечение, а использовали вакуум и выдавливали ребенка, сын родился без признаков жизни, он не закричал. Далее были дни под ИВЛ, и использования гипотермии, потом нас перевели на 2 этап выхаживания. Выписали нас только на 21 день после рождения, со словами, что выписываем с хорошими показателями, все рефлексы, слух, зрение, все в норме, наш сыночек сам ел и это все было очень хорошо. Но как будет дальше — неизвестно, ведь во время родов произошла гипоксия, и мозг пострадал», — рассказывает мама Захара.

Поэтому родители зная, что состояние ребенка может быть угрожающим, с первых месяцев его жизни взялись за усиленный уход за сыном, но уже в 4 месяца врачи сообщили, что у мальчика развивается ДЦП.

«С тех пор началась борьба за здоровую, полноценную жизни сына, мы каждый месяц ездили во Львов на реабилитации, постоянно плавание, ЛФК, массажи, занятия по реабилитологами, пробовали разные методики. Все это без перерыва, и по настоящее время», — добавляет женщина.

К тому же, в 7-месячном возрасте у мальчика на фоне повышения температуры начались судороги. Это внесло коррективы в восстановление ребенка. «Мы на дорогих препаратах и нам удалось побориты судороги, ремиссия. Но мы еще не сидим, не ходим, и по словам врачей у нас есть шансы получить все эти навыки и жить нормальной жизнью, для этого нужно постоянные занятия и реабилитации», — говорит мама Захара.

Но чем старше становится мальчик, тем усиленными должны становиться нагрузки, чтобы не упустить драгоценное время, которое есть на восстановление ребенка. Родители это понимают и делают, что в их силах, но этого мало, финансово они уже не могут оплатить все услуги специалистов, которые необходимы в жизни сына.

«Хочется сделать для него больше, чтобы он мог полноценно жить, в этом нам помогут регулярные реабилитации и занятия. Мы пытались своими силами все это делать 2,3 года без посторонней помощи, но, к сожалению, пришло время, когда мы поняли, что без посторонней помощи нам не обойтись... Реабилитации стоят очень дорого, и нам не по силам самим оплачивать лечение на постоянной основе», — говорит женщина.

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