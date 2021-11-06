Маленькой Майе нужна операция, которая должна избавить ее от многочисленных судорог

После ребенка можно будет реабилитировать и адаптировать для жизни.

Только через несколько месяцев после рождения у Майи Гречаной родители начали замечать судороги, которые начали нарастать даже несмотря на назначенные препараты.

«Частота приступов возросла до 80-100 в сутки. Были назначены дополнительные противосудорожные препараты, но улучшения не наступало. Она прекратила реагировать на окружающих, исчезли все эмоции», — вспоминает мама ребенка.

Врачи пошли на более радикальное лечение, но и оно было неэффективным, а наоборот ухудшил состояние девочки, как с приступами, так и остановилось ее развитие.

Столичные врачи провели ребенку генетический анализ, показавший, что к таким последствиям мог привести поломанный ген. «В Киеве провели обследование. За 2 часа мониторинга было 20 приступов. К сожалению, у Майечки эпистатус и очень сильные судороги. Она пугается, плачет, закатывает глаза. Это все очень больно и невыносимо», – говорит мама ребенка.

После установления причин приступов у девочки врачи могут подобрать действенное лечение, а еще провести ребенку операцию на головном мозге по установке системы нейростимуляции (блок для стимуляции блуждающего нерва) стоимость этого блока 795 099 тысяч гривен. Собрать такую ​​сумму семья не может, потому ищут и другие варианты. Так недавно ребёнка приняла клиника в Италии. Там ее пролечили, что значительно улучшило ее состояние и сейчас ребенка нужно вести туда снова, но перед клиникой у семьи остался долг более чем в 8 тысяч евро. К тому же нужны средства и на новый курс.

"Если мы его не заплатим, мы не сможем полететь туда. Нам не пришлют счет на будущее лечение. Почему нам нужно вернуться: операция с гастростомами, улучшить состояние Маюши. Она жива, Маюша все ощущает. Она не овощ, как говорят некоторые люди. Безнадежных детей не бывает! Даже если ребенка невозможно спасти или исцелить, всегда есть шанс улучшить его состояние. Я в очередной раз прошу о помощи, дорогие друзья и неравнодушные люди", - просит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

Номер карты: 4149 4993 8562 5932

Касторнова Наталья Ивановна

https://www.instagram.com/help_maya_busya/

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