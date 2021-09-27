Мама Артемки мечтает увидеть первые шаги сына и поэтому просит о помощи

Ребенку помочь может дорогая операция

3-летний Артемка Матяш с Харьковщины до сих пор сам не может даже сидеть, он еще не сделал свои самостоятельные шаги, и даже уверенно не может стать на ножки. У ребенка диагноз: спастический церебральный паралич, двойная гемиплегия, двигательные нарушения 4 уровня за GMFCS, а еще задержка темпов психоречевого и статлкинетичного развития.

Такое состояние у ребенка вызвало преждевременное рождение, только на 31 неделе беременности. Малыш был слабым, за жизнь боролись врачи реанимации и им удалось его спасти, теперь родители и реабилитологи делают все возможное, чтобы подарить ребенку здоровое будущее. Но врачи констатируют, что самыми реабилитации в случае Артемка не обойтись. Нужны оперативные вмешательства.

«Недавно мы сделали первую операцию. Вставили шуруп в ногу и подрезали сухожилия. Были на консультации, врачи сказали, что надо делать вторую операцию. Будут ставит пластины на двух ножках», — рассказывает мама мальчика.

Именно, чтобы собрать средства на эти пластины, мама Артемка решилась обратиться к совершенно незнакомым ей людям и мольбой о помочи.

"Сумма одной пластины — 40000 гривен. Врачи рекомендуют обязательно сделать эту операцию. Говорят, если ее сделать, ребенок будет ходить", — говорит женщина и просит о помощи, ведь сына воспитывает сама и помочь в ее беде ей некому.

Реквизиты для помощи:

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4149499391472048

МАТЯШ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

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