Маме Давида пришлось рожать его преждевременно, чтобы начать лечение от рака: мальчику нужна реабилитация

Семья финансово истощена, но лечение ребенка нельзя остановить.

Судьба может "дарить" неприятные сюрпризы в самые неожиданные моменты жизни. Так случилось у мамы маленького киевлянина Сухомлина Давида. Женщина была счастлива, потому что носила под сердцем желаемого сыночка, но вдруг врачи обнаружили у нее онкологию, поэтому за дальнейшую жизнь обоих пришлось вести борьбу.

«Как сейчас помню тот ужасный день на приеме у гинеколога:« У вас кистозное образование левого яичника огромных размеров», — сказала она и выписала огромное количество направлений... ИПАГ, Национальный Институт Рака, огромное количество врачей, операция на 24- 25 недели беременности и как результат: «У вас рак». Для спасения наших жизней было принято решение доносить ребенка до 30 недели и рожать. 06.03.2018 года на свет появился наш сын Давид весом всего 1350 гр и 40 см. Крохотный комочек, закутанный не в мамины объятия, а в трубочки и датчики...», — вспоминает женщина.

Пока врачи спасали жизнь сына, мама вела параллельно свою борьбу. И они оба справились, и не без последствий.

«Никогда не любила больницы, и кто их любит, но деться было некуда: сын в реанимации пробыл месяц, потом еще месяц на втором этапе выхаживание в ОХМАТДЕТ. У меня 3 курса химиотерапии, а наш папа разрывался: то туда, то сюда. Казалось два страшных месяца больниц позади, у меня закончилось лечение и сына выписывают домой, теперь мы будем все вместе, и все только начиналось... Куча врачей, различных диагнозов, и самый страшный прозвучал в 5 месяцев. "Есть первые признаки формирования ДЦП", - сказал врач. Может ошиблась, думали мы, может еще просто массаж не дал результата, но в 6 месяцев диагноз подтвердили. И началось ...», — вспоминает мама.

Семья взялась за выхаживания сына, чтобы минимизировать влияние диагноза и подарить ему самостоятельное будущее.

«Сразу 4 курса Бобат и Войта терапии, далее занятия каждый день дома с реабилотологом чередуются с реабилитационными центрами... Позже подключили логопеда и психолога несколько раз в неделю, бассейн, иппотерапию. Каждую свободную минуту между занятиями занимаемся еще и сами. За все это время мы посетили много центров, и один нам дает лучшие результаты — это центр интенсивной терапии в городе Варшава. Каждый раз наш умный мальчик приезжает оттуда с максимальными улучшениями, после последней поездки я увидела его первые более или менее свободно, не скованные спастикой, шаги и более сконцентрированы и целенаправленно движения ручками. Для лучшего результата нужно хотя бы 3-4 курса в год», — рассказывает женщина.

Такой сложный путь выпал этому сильному и бессташно мальчику-герою В 30 недель появится на свет весом всего 1350грамм и ростом 40 см. Целых 2 месяца быть окутанным трубками и датчиками вместо таких нужных маминых объятий Эх, если бы это было все ... Сейчас мы боремся с врагом под названием ДЦП. Это ежедневный и кропотливый труд, даже временами некогда выйти на прогулку ... Сыночек, я так хочу подарить тебе счастливое детство А для этого нужно много работать. Что мы и делаем вот уже 3,5 года: занимаемся дома, посещаю ежедневно таких нужных нам специалистов ездим на реабилитации и у нас в Украине и в Польшу. Нам просто необходима эта поездка на реабилитацию в Польшу А это 87 тыс. грн С вашей помощью мы собрали уже 39 223.55 грн. Но недостает ещё 47 тысяч Это по 1000 тыс грн с 47 Добряков или по 500 грн с 94 человек или по 100 грн с 470 Добряков ... или если 1000 человек просто откажется от чашечки кофе ... Давид станет на шаг ближе к счастливого детству. А как ценен ваш репост, ваш лайк и комментарий — так инстаграмм показывает нам большему количеству людей ... большему количеству добрых сердец. Мое материнское сердце так вам благодарно Опубликовано Ekaterina Moshkovskaya Среда, 29 сентября 2021

За все это время лечение семья очень истощена финансово и следующий курс реабилитации Давида оказался под вопрос. Допустить этого нельзя, ведь без занятий у мальчика может быть не только остановка в дальнейшем развитии, но и откат назад в навыках. Поэтому семья решилась рассказать свою историю и надеяться, что неравнодушные люди помогут им справиться с финансовой нагрузкой в реабилитации сына.

«Сколько всего мы уже попробовали и прошли — не сосчитать, но впереди гораздо больше. Нет, мы не жалуемся, разве вообще имеем на это право ?! Когда твой ребенок так сильн и каждый день борется с этим врагом... Мы просто просим вас о помощи, потому что самым уже не справиться», — говорит мама Давида.

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Мошковский Екатерина Григорьевна

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