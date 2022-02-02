Марьянку спасают от злокачественной опухоли, образовавшейся на коре головного мозга

Опухоль не успела распространиться и не задела мозг, поэтому у девочки есть все шансы на выздоровление.

15-летняя Марьяна Басараб, когда летом 2021 года нащупала у себя за ушком уплотнение, побоялась о нем кому-нибудь рассказать. Ребенок просто испугался, как потом оказалось незря, потому что болезнь, которая за этим скрывалась, все крепче въедалась в детский организм и делала жизнь невыносимой.

«С октября эта шишка начала стремительно расти, а уже 27 октября у Марьяны появились первые симптомы болезни – головная боль, тошнота, рвота. Но о той злосчастной шишке никому так и не рассказала. Весь ноябрь и половину декабря симптомы периодически повторялись, и родители записали Марьянку к гастроэнтерологу, думая, что это возможные проявления гастрита. И только перед походом в больницу, 14 декабря, Марьянка призналась и показала ту шишку, которая уже была больших размеров. На все вопросы, почему она все так долго скрывала, она отвечала, что просто боялась умереть», — рассказывают родные девочки.

Тогда начались тщательные исследования по поиску диагноза и назначению дальнейшего лечения.

«КТ подтвердило, что опухоль не задела мозг, но врачи на его основе поставили новый диагноз – остеосаркома, а для этого нужно гораздо более серьезное лечение», – добавляют родные.

Не дожидаясь дальнейших результатов обследования, родители по совету ,обратились в клинику в Турции, которая имеет большой опыт борьбы с опухолями. Уже в конце года ребенок был у них на обследовании.

«Марьянка прошла уже первый блок химиотерапии, состоявший из 48 часов беспрерывного капания. Осталось еще 5, четыре из которых будут легче (по 24 часа) и еще 1 сильная (48 часов). У врачей положительные прогнозы – все анализы у Марьяны в норме, к счастью, химия не дала никаких осложнений (кроме волос, практически все уже вылезло). Врачи говорят, что химиотерапия необходима для уменьшения размеров опухоли, для того чтобы можно было удалить ее полностью. Потому что на сегодняшний день опухоль огромных размеров, и удалить можно только 85%, ведь она задевает сонную артерию и другие важные отделы мозга», – рассказывают родные ребенка.

Накануне начали капать вторую химию, но у девочки произошла сильная аллергическая реакция. Поскольку ситуация очень тяжелая, медики в Турции выставляют немалые счета. Лечение будет стоить до 120 тысяч долларов. Родители просят помочь собрать эти средства, ведь от этой суммы зависит жизнь девочки.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк Басараб Марьяна Теодозеевна

5168 7451 1537 0865

Монобанк Бассараб Ульяна Игоревна (мама)

5375 4141 3379 6754

Приватбанк Маковецкая Юлия Теодозеевна (сестра)

5457 0822 2343 9154

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