Маша преодолевает Лимфу Беркитта и надеется на поддержку неравнодушных людей

Девочке всего 12 лет, а испытания в жизни уже очень недетские.

Осенью 2020 жизнь Маши и ее семьи в корне изменилась. Девочку скорой доставили в Краматорск в реанимацию Днепропетровской областной детской больницы в тяжелом состоянии. После нескольких недель лечения якобы ОРВИ, девочка перестала чувствовать ноги.

«08.11.20 ребенок начал температурить, мы обратились к семейному врачу, нас лечили от ОРВИ две недели, пока дочь не стала хромать. А в выходные упала на ножки, ходить самостоятельно она уже не могла. Мы обратились к невропатологу, она сказала, что нужно ехать в стационар, где нас положили. 23.11.20 мы сделали КТ, где результат был ужасным», — рассказывает мама ребенка.

Девочке поставили диагноз Лимфома Беркитта 4 стадии. Лимфатические узлы были поражены в брюшной полости, печени, тазу, костном мозге. Ребенок с тех пор не может становиться на ноги.

«Мы проходили высокодозное тяжелое лечение химиотерапии. Было очень много боли, слез. На фоне частых переливаний крови, тромбов через 3 месяца был обнаружен гепатит С. Сейчас состояние Маши врачи расценивают как средней тяжести из-за основного заболевания. Есть жалобы на слабость и ограничение движения в нижних конечностях, то есть у нее паралич верхних и нижних конечностей», — добавляет мама Маши.

Лечение еще не закончено, сейчас нужно восстанавливаться после болезни и вреда, который нанесла химиотерапия.

«Нам нужно теперь все силы направить на длительный курс реабилитации, так как поврежденные нервные окончания (опухоль подавляли). Мы проходим курс реабилитации в ОДКБ Днепр, также находимся под наблюдением у невропатолога (принимаем медикаментозную терапию), сколько это все будет продолжаться неизвестно, поэтому вынуждены обратиться ко всем неравнодушным людям за помощью», — просит женщина.

Предварительно на все дальнейшее лечение потребуется до 100 000 гривен. Семья, которая вела борьбу с болезнью изначально за свои средства, уже финансово истощена, поэтому просит добрых людей приобщиться к восстановлению ребенка.

Реквизиты для помощи:

ОТПБанк 5168 8777 0450 7936

Русаненко Виктория Сергеевна

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