Массированный ракетный удар России по Украине 9 марта: все подробности

Россия в ночь на 9 марта нанесла массированный удар по Украине крылатыми ракетами. Оккупанты атаковали, в частности, Киев, Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Запорожскую, Львовскую области — всего выпустили 81 ракету. В результате ракетного удара есть раненые и погибшие, повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

ТСН.ua собрал подробности о ракетном ударе и его последствиях.

В ночь на 9 марта воздушная тревога охватила всю Украину. Сначала сообщалось о запусках ударных беспилотников-камикадзе, затем о запусках вражеских ракет. Звуки взрывов было слышно, в частности, в Хмельницке, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Тернополе, Киеве.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, противник осуществил 81 пуск ракет и 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Уничтожены 34 крылатых ракеты Х-101/Х-555, "Калибр", а также 4 дрона-камикадзе.

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Последствия атаки

В Киеве в результате ночного ракетного удара пострадали три человека.

"Известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Также в результате взрыва пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены", — сообщила столичная полиция.

Также зафиксировано попадание в один из инфраструктурных объектов столицы в Голосеевском районе. В объект инфраструктуры, по предварительной информации, попала ракета "Кинжал".

Ракетная атака на Киев

Ракетная атака на Киев

Во Львовской области ракета упала на частные жилые дома в Золочевском районе.

В результате вражеского обстрела погибли пять человек.

Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

Днепропетровскую область всю ночь обстреливали ракетами, дронами и тяжелой артиллерией. В Никопольском районе погиб 34-летний мужчина, пострадали девушка 28 лет и парень 19 лет. Повреждены 12 частных домов, одно хозяйственное сооружение разрушено и еще девять повреждены, задело и линию электропередач. Также в результате попаданий в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.

По Харькову и Харьковской области оккупанты выпустили около 15 ракет, целились в объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом в области. Весь Харьков и часть Харьковской области остались без света, отопления и воды. Метро перешло на работу в режиме укрытия.

Оккупанты в ночь на 9 марта выпустили пять ракет С-300 по Запорожской области. Мишенью стал один из объектов критической инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

В Одесской области вследствие массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры, также повреждены жилые дома. Подразделение противовоздушной обороны сбило шесть ракет и один беспилотник.

Житомирскую область атаковали "Шахеды", пострадал один из объектов энергетической инфраструктуры. Без энергоснабжения осталось почти 150 тысяч абонентов.

На Ивано-Франковщине ночью 9 марта россияне попали в объект энергетической инфраструктуры. На территории Тернопольской области, в Подгаецкой громаде, упали обломки российских ракет. Взрывом было повреждено пять зданий.

В Черниговской области в районе города Прилуки силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Фото: Facebook/Оперативное командование "Север"

Повреждены энергетические объекты

В результате ракетной атаки российских оккупантов повреждения получили три ТЭС. При обстреле подстанций никто из работников, к счастью, не пострадал.

"Враг продолжает осуществлять массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго". В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", — сообщила компания ДТЭК.

В компании напомнили, что с сентября 2022 года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. В результате атак 3 энергетика погибли, а 28 получили ранения.

Зеленский отреагировал на ракетную атаку

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и заявил, что оккупанты не уйдут от ответственности за совершенное.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковщина, Житомирщина, Виннитчина. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", - написал президент.

Глава государства добавил, что все службы работают на местах, продолжается возобновление работы энергосистемы, поскольку применялись ограничения во всех регионах.

"Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное их не минует", - подчеркнул Зеленский.

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