Матвею нужна операция, а у родителей не хватает средств на его оплату

Матвею нужна операция, а у родителей не хватает средств на его оплату

Оперативное вмешательство родители мечтают провести в США.

5-летний Матвей с первых дней своего рождения нуждался усиленной опеке из-за своей слабости. А потом и получил диагноз ДЦП, спастический парапарез нижних конечностей.

«Матвей первый из двойни родились они с братом на 35 неделе (экстренное кесарево), он был слабым при рождении и 5 дней находился на ИВЛ, получил гипоксическое поражения мозга и как следствие атрофия коры головного мозга, гидроцефалией 1 степени. Сначала он развивался как брат, не сильно отставая в развитии, в год он встал в кроватке и начал ходить вдоль опоры, но в свои пять самостоятельно так и не пошел, хотя процесс восстановления начался с трех месяцев и по сегодняшний день», — рассказывает мама малыша.

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Хотя усиленные реабилитации дали значительный результат в другом. Матвей умеет сидеть, ползать, вставать, несколько минут постоять, ходить с тростью. Но сильная спастика не дает шанса ребенку полноценно почувствовать свои ноги, чтобы начать ходить самостоятельно.

«Сильный тонус в ногах мешает ему двигаться дальше, потому что нагрузка на ноги увеличивается с возрастом, происходит деформация левой стопы из-за того, что все сопротивление берет она на себя, правая нога чаще всего становится на носок, при каждом прыжке роста мы получаем откаты из-за того, что мышцы не успевают развиваться, благодаря тонуса, параллельно с костями», — рассказывает женщина.

Реабилитация ребенка с диагнозом ДЦП – это не легкий путь, через который мы проходим каждый день уже 5,5 лет. Грамотная... Опубліковано Alesandra Semenova Субота, 4 вересня 2021 р.

Чтобы помочь ребенку исправить этот недостаток и снять тот самый тонус в мышцах ног, нужна операция, которая была придумана в США — селективная дорсальная ризотомия. Ее только недавно начали проводить в Украине иностранные специалисты. Поэтому родители решили поехать к изобретателю методики в Америку, чтобы иметь гарантированный результат.

«По рекомендации специалистов и опыта других родителей мы решили сделать операцию SDR и ортопедическую операцию в США. Благодаря именно этим операциям врач дает почти 100% гарантию, что Матвей будет сам ходить, а может даже и бегать, а главное жить без ограниченных возможностей», — рассказывают родные мальчика.

Теперь перед ними встал вопрос оплаты услуг. Две операции и неотложная реабилитация после них будет стоить минимум 60 000 долларов. Треть суммы родители уже собрали, и оставшуюся сумму надеются дособирать с помощью неравнодушных людей. Операция должна состояться уже в груди, поэтому времени на сбор средств не так уж и много.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк:



5168 7520 0129 6808

СЕМЕНОВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА

Более реквизитов и информации https://taplink.cc/semenovaaleksandra9897

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