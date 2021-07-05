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Меланома поставила под угрозу жизнь Анжелы

Меланома поставила под угрозу жизнь Анжелы

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Меланома поставила под угрозу жизнь Анжелы

Женщине требуется дорогостоящее лечение.

В 2019 году после операции по удалению родинки Куденцовой Анжеле был поставлен диагноз - злокачественная узловая меланома.

«В Криворожском онкодиспансере семь месяцев я лечилась иммунотерапией, но это не очень помогло. 25.02.2020 года мне удалили 3 паховых лимфоузлы. На них были обнаружены клетки меланомы», - рассказывает женщина.

Дальнейшее исследование показало наличие у Анжелы мутации гена, поэтому назначили новое лечение - таргентною терапией, которая предотвращает появление метастаз.

«В прошлом году мне так и не удалось начать лечение из-за нехватки средств. В 2021 году вновь проходила обследование в онкодиспансере, было сделано ПЭТ КТ. Обследование показало наличие метастазов в лимфоузлах и легких и вероятно в кишечнике. Нужно срочное лечение таргентной терапией или иммунотерапией. К сожалению, это лечение очень дорого стоит. Моих средств не хватает. Живу одна, помощь ждать неоткуда. Пожалуйста, если Вы можете, помогите собрать средства на лечение. Одна упаковка стоит от 54 000 грн и такой упаковки хватает на одну неделю лечения, а курс лечения должен быть 3-6 месяцев», - говорит Анжела и умоляет о помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168745015929927

Куденцова Анжела Владимировна