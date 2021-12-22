"Молю о помощи": Оксана не может начать необходимое лечение из-за нехватки денег

Лечение стоит десятки тысяч в месяц.

С 2018 года Оксана Редька отвоевывает у рака кожи свое право на жизнь. Впервые женщина услышала свой диагноз в 2018 году, когда вблизи пупка появилось образование, его удаление и исследование показало, что это меланома.

Тогда болезнь как бы отступила, но оказалось, что это ошибка, болезнь стала распространяться метастазами. Сначала поразила лимфатические узлы, а затем досталась и мозга женщины, и несмотря на проведенное лечение, распространяется до сих пор.

«Диагноз множественные метастазы в головной мозг меланомы (6 опухолей), обнаружили 15.09.2021 после прохождения КТ. Тогда в октябре прошла курс лучевую терапию, а в ноябре лечение сильных головных болей в паллиативном отделении онкологии. 1 декабря прооперировали в институте нейрохирургии им. Рамаданова, удалили 2 опухоли. Осталось еще четыре», – рассказывает Оксана.

Сейчас врачи назначили дорогостоящую химию и дополнительные препараты, которые должны умерить распространение болезни. После восстановления возможно проведение следующего этапа операций.

Но на это все нужны значительные средства, которых семья из украинского села просто не имеет.

«Лечение не прохожу, потому что нет средств. Стучу везде, только чтобы выжить. Самое главное - я мама прекрасного сына и самой прекрасной на свете дочери. Жгучая боль, когда представить их жизнь без меня. Я простая деревенская женщина, работница детского сада, жена ветерана АТО. Полностью он исполнил долг, и я с детьми прошла и пропустила через себя эту войну. Пока жизнь для меня стоит нереально большие средства. Поэтому умоляю, молю о помощи, о шансе и самом главном желании быть мамой», — умоляет Оксана.

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ПриватБанк 4149499132336080

РЕДЬКА ОКСАНА АНТОНИВНА