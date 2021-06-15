Родители Саши, которой пересадили печень, просят о помощи

Сумма к сбору сейчас превышает 130 000 злотых, что равняется более миллиона гривен.

Врачи в Польше провели Саше Волковой трансплантацию печени, но возникли осложнения, которые также требуют дальнейшего лечения.

Девочка родилась с пороком

«В нашу жизнь пришла радость безграничная и долгожданная 17.10.2017 родилась наша доченька Александра. Но мы и подумать не могли, что нас ждет. Три года наша семья жила в страхе, три долгих года борьбы за жизнь нашей единой, важнейшей дочери Александры. От рождения дочери поставили страшный диагноз билиарная атрезия - это когда желчь не выводится из организма и отравляет его», - рассказывает мама девочки Юлия и объясняет, когда началось разрушение печени ребенка

Борьба за здоровое будущее.

Через месяц после рождения девочке провели операцию по Касаи, которая должна наладить отток желчи и им это удалось, печень ребенка больше не страдала.

«Все становилось на свои места и жизнь снова стала привычной, без больниц, капельниц и боли. Но в начале 2019 к нам пришла беда откуда ее не ожидали, кровотечение через портальную гипертензию. Опять больницы, снова боль и страх за жизнь нашей крохи. Спасение нашли у нашего врача во Львове, она вытащила нашу кроху из тяжелого состояния и посоветовала обратиться в клинику в Варшаве. Здесь нам предстояло провести легирования вен пищевода, но Сашуня имела некоторые анатомические свойства, которые не позволили сделать процедуру, поэтому решили склерозировать (восстановить правильную работы вены). Склерозирование проходило в 4 этапа и дало результат, но не надолго», - вспоминает мама Саши.

От октября 2020 кровотечения начали повторяться и становились сильнее, поэтому дальше врачи посоветовали делать пересадку печени. Донором должна была стать мама девочки, а саму операцию согласились провести в Польше.

Новое испытание

«Длинный месяц заняла подготовка к ней. И вот уже есть дата, но за день до операции у мужа и у дочери обнаруживают коронавирус. Операция переносится на неопределенный срок. Все это время Сашуня и папа были в больнице, кровотечения прекращалось на некоторое время. Манюня ничего не ела, ее организм поддерживали капельницами», - добавляет Юлия.

Когда же девочка выздоровела и окрепла, врачи проводят операцию, осложнения появляется у мамы, но частица маминой печени в организме Саши начал функционировать идеально. Но так было только в начале.

«Долгая реабилитация у дочери, осложнением была жидкость, которая собиралась, то в животике, то в легких. Несколько раз устанавливали новые дренажи для ухода жидкости. Но наконец, Сашенька может есть. И уже 09.04.2021 нас выписывают из больницы », - радуется приятным воспоминаниям мама Саши.

Но на этом лечение еще не завершено

«Длинные 4 месяца в больнице, голодовку из-за кровотечения, капельницы, установка катетеров, анализы, слезы, боль, страх, вместо друзей медперсонал и врачи. Но результат превзошел все те страхи. Маленькая ест, это как бальзам для моей души, ходит на улицу, бегает, радуется жизни. И я радуюсь этому, но не все бывает так гладко. Сосудики Саши сужаются, но это слава Богу можно исправить, так же предстоит операция с зашитыми еще брюшной полости, но это уже не столь страшно. Главное, что она ест, открывает новые вкусы. Главное то, что нет больниц и капельниц. Мне хотелось, что бы после пересадки все проблемы исчезли. Оно так и вышло, почти... », - говорит Юлия.

Дальнейшее лечение также требуется в Польше

Семья оставалась должна клинике за ее услуги, ведь девочка незапланированно заболела и была вынуждена дольше находиться в больнице.

Поэтому счет рос, а дальнейшее лечение не дает семье возможность погасить задолженность. К тому же, лечение ребенка продолжается и впереди у нее еще операции, которые родители будут вынуждены оплатить самостоятельно. "Наша госпитализация была значительно раньше запланированного времени (из-за кровотечения), наше пребывание в отделении "ковид", затем наше пребывание в отделении гастроэнтерологии в ожидании трансплантации. Это стоило нам 146 463 злотых. На саму операцию мы смогли собрать благодаря неравнодушным людям со всего мира. К сожалению в силу обстоятельств не хватило тех средств », - констатирует мама Саши.

«Сейчас операция по расширению воротной вены, она хоть и не сложная, но все же. Это опять наркоз, снова катетеры, снова стресс для малышки. За эту операцию мы заплатили, потому что долг за пересадку очень большой, поэтому в клинике попросили оплату наперед. Впереди еще одна операция через год, или полтора по зашитию брюшной полости и будем надеяться, что это будет последний неприятный и болезненный момент в жизни нашей принцеска », - говорит мама девушки.

Сумма к сбору сейчас превышает 130 000 злотых, что равняется более миллиона гривен.

«Наша семья просит всех неравнодушных людей помочь нашей семье. Сумма заоблачная, и тяжелая для обычной семьи », - говорит Юлия.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7422 3898 6404 Волкова Ю.В.

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