На четвертом году борьбы с онкологией Инна решилась просить о помощи

На четвертом году борьбы с онкологией Инна решилась просить о помощи

Каждый курс лечения будет стоить до 100 тысяч гривен.

Инна Шишкина (Турабова) борется с онкологией с 2017 года, и за это время перенесла пять операций, 13 курсов химиотерапии, лучевую терапию. Но пока этого оказалось мало, болезнь прогрессирует.

Онкология поразила кишечник молодой женщины, но метастазы достались головного мозга. Поэтому врачи посоветовали спасительную стереотаксическую радиохирургию, а вдобавок еще и таргетную химиотерпию. Лечение может сработать и подарить Инне такое важное время, но его женщина должна купить – назначенный препарат стоит до 100 тысяч гривен.

«Инне нужно пройти 10 курсов. Ее семья все это время справлялась с финансовыми затратами сама, с помощью близких и знакомых. Но сейчас назначено очень дорогостоящее лечение, которое нужно провести в ближайшее время. Поддержите, пожалуйста, Инну. Важна любая помощь в столь сложном и дорогом лечении», — просят друзья женщины.

Реквизиты для помощи:

Номер карты Инны (ПриватБанк) 5457 0822 7059 3358.

Для международного перевода:

Inna Shyshkina UA783052990000026203904225413