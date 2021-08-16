На дальнейшую борьбу с раком крови Нине нужно более 60 тысяч гривен

Лечение и обследование стали непосильной ношей для семьи Нины.

Павлиенко Нина только в следующем месяце будет праздновать свое 45-летие, но встречать она его со страхом за свою жизнь, потому что именно начала борьбу с диагнозом острая миеломоноцитарная лейкемия.

Болезнь проявилась у женщины из сильных болей в спине, из-за которых нужно было сдать ряд анализов, именно так и было обнаружено изменения в крови. Уже тогда врачи были вынуждены провести пункцию, которая подтвердила рак крови.

Женщине назначили лечение и начали его почти сразу, чтобы не терять времени и увеличить шансы на выздоровление без дополнительной нагрузки. Первый этап химиотерапии позади. Он дался не просто, но Нина настроена на продолжение борьбы. Но ей на это не хватает средств.

«По рекомендации врачей нужно пройти обследование — анализ на мутацию генов, а еще нужны дорогостоящие препараты, на все требуется более 66000 гривен. К сожалению, у нашей семьи нет денег, поэтому мы просим всех неравнодушных людей помочь в сборе средств», — просит сестра Нины Наталья.

Ко всему же врачи предупреждают, что если лечение химией закончат и достигнут ремиссии, понадобится трансплантация костного мозга, должен закрепить выздоровления и не дать болезни вернуться. Это лечение в Украине для взрослых за государственные средства только начинают проводить, большинство все же направляют за границу. Получить оплату такого лечения от Минздрава удается не всем, поэтому семья Нины волнуется, что более 100 000 долларов на оплату трансплантации придется собирать им самостоятельно.

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5457 0822 2188 6489

Кашпировский НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

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