На помощь небезразличных в проведении операции для дочери Яны надеется ее мама

У девочки есть шанс на восстановление после исправления изъяна.

Преждевременное рождение у ребенка спровоцировало тяжелое состояние, а дальнейшее кровоизлияние в мозг ситуацию еще больше ухудшилось и сейчас ребенок борется за свое право на здоровое будущее.

«Она родилась преждевременно на 31 неделе беременности в тяжелом состоянии из-за родовой травмы. Сначала асфиксия, затем остановка сердца, реанимация, два месяца у недоношенных, УЗИ головы показало кровоизлияние», – вспоминает мама девочки.

Уже в шесть месяцев ребенку ставят диагноз ДЦП, нижний спастический парапарез – подгруппа А.

«С тех пор мы начали нашу борьбу за выздоровление нашей дочери. Они возили в разнообразные реабилитационные и медицинские учреждения, это нам дало положительную динамику, сейчас мы много уже добились, но сами не ходим, к основному диагнозу добавился вывих правого бедра и подвыв левого бедра, поэтому нас ждет очень сложная операция, но сейчас нам нужно сделать оперативное вмешательство фибротомии мышц на всех проблемных сигментах, затем еще нужна реабилитация», – рассказывает женщина.

Такая операция позволит мышцам девочки не быть такими скованными, а дальнейшая реабилитация сделает их пластическими, так что у ребенка появился возможность встать на ноги.

«Врачи говорят, что она очень перспективна и прогноз хороший, но ежемесячно на восстановление ребенка уходит много средств, их постоянно не хватает, потому что у нас еще одна дочь болеет. Просим помощи у всех небезразличных людей для нашей девочки и осуществить ее мечту – ходить своим ножкам. Помогите нам, пожалуйста», – просит мама Яны.

Реквизиты для помощи:

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