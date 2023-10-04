На помощь неравнодушных надеется семья маленького Гордия

Мама 4-летнего Христоева Гордия обратилась в редакцию tsn.ua с просьбой помочь в сборе средств на лечение сына.

"Все свои годы детства он борется со страшным диагнозом ДЦП. В 7 месяцев, совсем еще маленьким, была операция на почке из-за гидронефроза. Гордейчик пережил многочисленные реабилитации, обследования и занятия, всегда исправно со всем справляется, как бы ему ни было тяжело, дает хорошие результаты”, — рассказывает мама.

Но результаты пока недостаточны – Гордейчик пока не имеет четкой речи, сенсорные нарушения, нарушения крупной и мелкой моторики, проблемы с самообслуживанием, нарушение координации. "Ему нужны постоянные занятия с логопедом, эрготерапевтом, физическим терапевтом, реабилитологом, занятия по сенсорной интеграции, бассейн и другие", — рассказывает мама ребенка.

Следующая реабилитация назначена уже через несколько дней, но средств у семьи на нее не хватает. Нужно 25 тысяч гривен.

“Гордейчик очень хочет бегать и скакать, так как дети его возраста. Наша семья всеми усилиями борется с этим. Но ведь средств не хватает и война, к сожалению, еще больше добавляет сложностей, ведь мы из Харьковской области. Приходится просить помощи у небезразличных людей. Мы будем безгранично благодарны”, — говорит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

МФО банка: 305299

IBAN: UA273052990000026206732094006

Счет получателя: 26206732094006

РНОКПП получателя: 3357701449

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