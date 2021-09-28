На судьбу маленькой Марты уже выпало ряд испытаний, которые ребенок вынужден преодолевать

Сейчас каждый ей может в этом помочь.

В первые месяцы жизни Марта чуть не умерла, ребенок имел аж две остановки сердца, но врачам удалось ее вернуть с того света, и сейчас перед ней испытание, которое можно преодолеть, только если помогут отзывчивые люди.

Самая первая угроза для жизни ребенка началась с его рождения. Маму Марты пришлось прооперировать, поскольку девочка задыхалась. Ее спасли, но уже за 4 месяца она снова оказалась на грани жизни.

«В 4 месяца мы попали в больницу: пневмония, сепсис, пневмоторакс. Месяц на ИВЛ, транспортировки в областную больницу. Шансов никто не давал. Было 2 остановки сердца, неделя комы. Я не жила, а существовала в промежутках между больницами», — вспоминает с ужасом мама.

И девочка показала, что она настоящий боец и смогла преодолеть то, что врачи и не надеялись. Правда у ребенка за это время добавилсь ряд диагнозов, которые она вынуждена преодолевать и сейчас.

«У Марты врожденные патологии сердца, почек, головного мозга, есть дисплазия тазобедренных суставов и вальгус стоп. Но, к сожалению, причины, которая привела к этому, так и не нашли. Пока мы находимся на стадии уточнения основного диагноза. Каждый день не проходит без труда, всю неделю расписана для работы со специалистами. Если не заниматься ежедневно, Марта забывает и нужно учиться потом заново. Даже в таком усиленном режиме прогресс быстро не идет», — рассказывает мама ребенка.

Марта сейчас стоит на учете у кардиолога, нефролога, уролога, ортопеда, невропатолога, педиатра. И семья постоянно ищет способ помочь.

«Мы уже проделали огромный путь к выздоровлению, но у нас еще столько реабилитаций. В прошлом году после одного лишь курса в реабилитационном центре в Киеве Марту дома было не узнать — она за три недели научился самостоятельно садиться и ползать по-пластунски, прошло обильное слюноотделение, начали звучать первые звуки, а затем и лепет! Мы были в этом центре 4 раза, каждый раз — привозим новые навыки. Дома мы продолжаем работать, но таких головокружительных результатов мы не имеем. Поэтому хотим снова вернуться в этот центр», — рассказывает мама.

Оплатить за курсы нужно несколько десятков тысяч гривен и такие курсы должны быть до 4 раз в год — это огромные средства для семьи девочки.

«Марта понимает язык, но не говорит. Ее большие синие глаза смотрят прямо в душу и просят помочь. Ей трудно самой, ей нужно помочь и у нее все получится, ведь она очень старательная, хоть и совсем крошечная! А у нас — родителей — нет возможности оплатить дорогие реабилитации, так как немало денег уходит на лечение, обследование, специалистов. Каждая реабилитация — шанс на счастливое детство», — добавляет женщина.

Реквизиты для помощи:

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4731219116544150

Шульга АННА ЮРЬЕВНА

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