На жертвенную помощь от небезразличных надеется Сергей

Юноше нужно еще более 30 тысяч долларов собрать на свое лечение от онкологии

Сергей Дроняк сейчас проходит безотлагательное лечение в Турции от злокачественной опухоли. Диагноз 21-летнего юноши – назофарингеальная «Са» носоглотки лимфоузлов шеи.

«Начало болезни проявилось еще в 2015 году, за год мы прошли курс химии, лучевой терапии и хирургического вмешательства. В 2016 году мы преодолели болезнь и каждые три месяца проходили обследование. В 2019 году начались боли в шее, от которых начали пить обезболивающие, обратились в больницу, диагнозовали рецидив», — рассказывают родные Сергея.

За эти годы лечения юноша прошел немало процедур, но опухоль оказалась сильнее и начала прогрессировать, а в последнее время настолько стремительно, что родные Сергея решили попробовать лечение за рубежом. Семье удалось собрать первоначальную сумму на лечение в Турции, где Сергею обещают положительный результат.

«Врач расписал план лечения: диагностика, ПЭТ КТ, МРТ, 4 химии с интервалом 21 день, иммунотерапия, а дальше 30 сеансов лучевой терапии», – рассказывает Сергей.

Уже даже успели начать первые химии, они даются не легко, состояние Сергея тяжелое, но он сам и все его родные и друзья верят в выздоровление юноши, поэтому призывают помочь собрать полную сумму, необходимую для продолжения терапии, а это еще более 30 тысяч долларов.

Дорогие Помощники Сегодня получили расписку с ценами на предложенное лечение!! Сумма конечно не меняется... Опубликовано HelpSergei NewMayachka Воскресенье, 13 февраля 2022 г.

«Сергей в тяжелом состоянии, он уже третий день лежит в больнице, ему капают витамины и обезболивающие. Каждый день госпитализации стоит 400$, сегодня сделали первую химиотерапию и иммунотерапию будем надеяться, что ему станет легче», — рассказала 14 февраля подруга юноши и призывает неравнодушных к жертвенной помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149499385545346 Дроняк Сергей Сергеевич

5168745118947974 евро

4149499394204745 доллар

Hamaliuk Olena Vasylivna

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