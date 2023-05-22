Надежда перенесла уже несколько операций из-за рака кожи и ей нужна следующая

29-летняя Надежда, сама воспитывающая двоих детей 6 и 8 лет оказалась в крайне тяжелом положении и просит о поддержке неравнодушных.

“В прошлом году в июне у меня обнаружили болезнь – рак кожи 4 стадии, с пораженными лимфоузлами и печенью. Я уехала в Киев, прошла компьютерную томографию и сдала все анализы. Подтвердился плоскоклеточный диагноз Ca кожи cT4N2M1 gr.4 Mts в надключичные, подключичные, паховые лимфоузлы, печень”, — рассказывает свою историю Надежда.

Тогда же она начала борьбу за свою жизнь, сначала в частной клинике, где прошла первые курсы химиотерапии и там ей провели операцию по удалению лимфоузла. Но после удаления рана начала увеличиваться и прогрессировать. "После еще трех химий мне повторно сделали КТ и обнаружили, что химии не лечит, а только приостанавливает процесс развития болезни. После этого химию заменили капельницами и таблетками”, — рассказывает женщина.

Но оказалось, что такое лечение малоэффективно, болезнь продолжила прогрессировать, а рана на теле начала увеличиваться. Врачи принимают решение провести еще одну операцию уже по удалению раны, но поскольку рана и так мало зажила, назначили женщине дорогой препарат.

Впереди у нее лечение и еще одна операция, на которую нужно больше 120 тысяч гривен. Надежда в отчаянии, ведь уже пройден большой путь и потрачено немало средств, продолжать лечение практически не за что, поэтому она решилась обратиться к совершенно незнакомым ей людям с просьбой помочь собрать средства. "Буду благодарна за любую помощь", говорит Надя.

Реквизиты помощи.

Номер карты 4149 4991 6050 4989

Ткаченко Надежда Николаевна