Навсегда 29 и 31: украинцев просят помочь семьям погибших спасателей, которых убила РФ

Погибшим спасателям было 29 и 31 год.

Украинцев просят помочь материально поддержать семьи спасателей, которых Россия убила 4 марта во время тушения пожара в Краматорском районе. Спасатели попали под повторный обстрел окупантов.

По данным Министерства внутренних дел, при исполнении служебных обязанностей погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Им было 29 и 31. А еще трое получили ранения.

Счета родственников:

Вика Улитка (жена) — 4149499070579303

Мартыненко Вита Павловна (мать) – 5355571304272024.

Напомним, 4 марта российские оккупанты убили двух спасателей в Донецкой области.

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