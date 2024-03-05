Навсегда 29 и 31: украинцев просят помочь семьям погибших спасателей, которых убила РФ

Погибшим спасателям было 29 и 31 год.
Украинцев просят помочь материально поддержать семьи спасателей, которых Россия убила 4 марта во время тушения пожара в Краматорском районе. Спасатели попали под повторный обстрел окупантов.
По данным Министерства внутренних дел, при исполнении служебных обязанностей погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Им было 29 и 31. А еще трое получили ранения.
Счета родственников:
- Вика Улитка (жена) — 4149499070579303
- Мартыненко Вита Павловна (мать) – 5355571304272024.
Напомним, 4 марта российские оккупанты убили двух спасателей в Донецкой области.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Стало известно, кто пытался убить Зеленского в начале войны: сенсационные подробности
- Маленькая девочка держала под землей несколько суток: эта история шокировала Украину (фото, видео)
- Морские дроны ГУР уничтожили корабль "Сергей Котов": все, что известно о потере ЧФ РФ