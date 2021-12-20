Назарчик во время рождения задыхался и это сказалось на его будущем

Назарчик во время рождения задыхался и это сказалось на его будущем

Сейчас родители понимают, что самостоятельно оплачивать все лечение сына им не под силу.

Мама Назарчика Карпука просит помочь ей собрать деньги на реабилитацию сына, чтобы у него были шансы на полноценное будущее.

«Назар – второй и ожидаемый ребенок в нашей семье. Родился доношенным, но из-за слабой родовой деятельности сделали кесарево сечение, произошла гипоксия, к большому счастью его спасли. После этого пробыл 10 суток на ИВЛ. Дальше мы в течение трех месяцев с небольшими перерывами лечились в городском перинатальном центре. Но через год жизни нам поставили диагноз – ДЦП, спастическая диплегия, двигательные нарушения третьего уровня. Имеет задержанное развитие», – рассказывает мама малыша.

Родители поняли, что предстоит долгий путь борьбы за здоровье сына. Они на протяжении 4 лет пытались дать Назарчику все необходимое лечение – занятия, курсы реабилитации.

"Лечение началось с процесса глотания, так как "рефлексов глотания" не было, ползать, сидеть, стоять у опоры, делать шаги с поддержкой. Всему этому он научился, но пока не умеет ходить и разговаривать, только предпринимает попытки. Врачи дают надежду и хорошие прогнозы на дальнейшую жизнь, если постоянно проходить реабилитации», — рассказывает мама малыша.

Сейчас родители понимают, что самостоятельно оплачивать все лечение сына им не по силам, но останавливаться они не могут, поэтому решились просить о жертвенной помощи.

«Для дальнейшего лечения требуется интенсивная реабилитация. Для этого нужно около 30 тысяч гривен», — говорит женщина и просит помочь.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149499346867391 КАРПУК НАТАЛИЯ ВАСИЛИВНА