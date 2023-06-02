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Нидерланды собираются закупить для ВСУ десятки танков Leopard 1

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Нидерланды собираются закупить для ВСУ десятки танков Leopard 1

Поставщиком "леопардов" для ВСУ может стать швейцарская компания / Фото: Associated Press

Однако для этого нужно разрешение правительства Швейцарии.

Правительство Нидерландов намерено закупить для Украины десятки танков Leopard 1. Поставщиком может стать швейцарская компания.

Об этом сообщает телерадиокомпания NOS со ссылкой на источники из Гааги.

Однако, чтобы передать танки для ВСУ, нужно разрешение от правительства Швейцарии, соглашение с которым пока не заключено. Официальный Берн стремится сохранить нейтралитет, а поставки оружия могут пошатнуть этот статус.

В конце апреля стало известно, что Нидерланды и Дания приобретут для Украины четырнадцать основных боевых танков Leopard 2-A4. Они должны прибыть в Украину в следующем году.

Напомним, Нидерланды планируют в скором времени начать тренировку украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил министр иностранных дел Вопке Хоэкстра.

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Дата публикации
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119
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