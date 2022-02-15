Никите 14 лет пытаются спасти единственный глаз и сейчас нужна еще трансплантация роговицы

Для оплаты такой операции нужно собрать еще более 300 тысяч гривен.

Никита Макаров нуждается в трансплантации роговицы, чтобы иметь шанс видеть, потому что еще в детстве онкология забрала у него один глаз, а другой повредила.

«Никитки исполнилось год и 3 месяца, когда был поставлен диагноз – ретинобластома. Это злокачественное образование на сетчатке одного или двух глаз. На обследование нам сообщили, что один глаз слеп и достаточно большая опухоль – надо удалять, другой глаз они будут пытаться спасти. После прохождения 7,5 курсов химиотерапии нам удалили правый глаз. Больше химиотерапию нам не назначали, потому что ребенок был в тяжелом состоянии. Проходили 3 раза лучевую терапию, подшивали В-аппликаторов в области опухоли на 2-3 сутки», — вспоминает тяжелое лечение сына мама.

Тогда семья понимала, что надо действовать, чтобы у мальчика был шанс видеть хотя бы на один глаз. Они стали искать больницы для дальнейшего лечения за границей.

«Очень многие дети с таким диагнозом лечат в клиниках Германии, но там нам отказала из-за тяжести его состояния. Но клиника в Швейцарии несмотря на все сложности состояния Никитки, приняла нас и сохранила Никите зрение. Ему стало безусловно легче, мы сохранили единственный глаз, подняли зрение с 0 до 4 процентов и нам важно продолжать лечение, потому что проделана огромная работа и есть большие возможности подарить Никитке хорошее зрение», — добавляет женщина.

Сейчас Никите уже 15 лет и за эти годы зрение продолжало падать, к тому же развилась сильная катаракта, помутнение хрусталика, очень много спаек на роговице.

«Чтобы мы не потеряли все наши попытки, нужно постоянное лечение в клинике. Никите срочно необходимо пройти обследование и произвести трансплантацию роговицы. Без этой операции Никита может потерять единственный глаз, за который мы боремся столько лет. После проведения трансплантации и если роговица приживется, то Никитка будет видеть очень хорошо, зрение вернется и это последнее, что для него можно сделать, чтобы сохранить единственный глаз и вернуть зрение. Прогнозы очень хорошие», – рассказывает мама парня.

Такую операцию юноше могут провести уже в ближайшие дни, но клиника выставила счет на 25 000 франков – сумма без проживания и перелета.

«Благодаря фондам мы смогли собрать половину суммы, нам осталось собрать на трансплантацию 350 000 грн», — говорит женщина и очень надеется, что все, кто узнал о ее сыне, согласится помочь в сборе средств.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7451 1478 8075

БЕЛАХОНОВАЯ ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА