Никитка нуждается в лечении, чтобы болезнь не обездвижила его

Кости мальчика крайне хрупкие, и ему нужна операция.

Никите Кривошееву из Николаева нужна помощь, чтобы одолеть редкую болезнь.

В октябре 2019 года после падения Никитка получил перелом руки, а уже через месяц состояние ребенка начало ухудшаться и добавилась хромота на ножку. Это заставило провести ребенку тщательное исследование, которое показало, что Никитка - носитель хронической болезни скелета - фиброзная дисплазия, полиоссальна форма, многочисленные очаги поражения верхних и нижних конечностей, болевой синдром.

"После установления диагноза было проведено оперативное вмешательство для установки пластины и имплантов для укрепления правой ноги. Прошло время и провели еще одно оперативное вмешательство для проведения имплантации левой ноги в двух местах. В ноябре 2020 года Никита прошел следующее лечение с оперативным вмешательством правой руки (укрепление фиксатором кости руки). Постоянно с ребенком проходили реабилитационные курсы по восстановлению двигательной активности. А в июне 2021 года было осуществлено следующее оперативное вмешательство левой ноги (установка фиксатора и закрепление гипсованием)", - рассказывает мама мальчика.

Но на этом еще испытания мальчика не закончились, ведь он растет, а это влечет новые вызовы перед ним и врачами. "В связи с ростом ребенка все ранние фиксаторы нуждаются в постепенной замене в соответствии с возрастом ребенка. Плановое оперативное вмешательство запланировано на ноябрь 2021 года, что позволит после шести месяцев реабилитации подняться мальчику с коляски на костыли и постепенно пробовать ходить самостоятельно на сколько это возможно для его состояния", - рассказывают родные мальчика.

На столь важную для ребенка операцию родителям приходится собирать средства самостоятельно, а это почти 200 тысяч гривен.

«Мы просим вашей помощи и поддержки в сборе средств, ведь время очень быстро летит, чем скорее ребенок будет прооперирован, тем легче ребенок пройдет адаптационный период», - говорят родные мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4731 2196 0050 6236

Монобанк 5375 4141 2854 3294

КРИВОШЕЕВА АННА ПЕТРОВНА

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