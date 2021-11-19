Николай прожил с опухолью в мозге 6 лет, и сейчас есть шанс ее одолеть

Молодому мужчине назначена терапия, которая не даст шанса образованию расти.

Опухоль головного мозга у Николая обнаружили шесть лет назад почти случайно, когда после вуза проходил медкомиссию для службы в армии. Опухоль оказалась неоперабельной. Но правильно подобранная терапия и облучение дали возможность длительной ремиссии.

Тогда семья мобилизовала все свои материальные и финансовые ресурсы, чтобы обеспечить ему лечение. «Мы держали телят, свиней, возделывали огород и почти все продавали, даже фасоль, даже перья и кроличьи шкуры. Все, что зарабатывали и даже бабушкина пенсия – копейка к копейке. Сын подкрепился, мог работать. Но вот весной в течение двух месяцев умерли, так же из-за онкологии, мой муж и моя мама, мы остались вдвоем», — рассказывает мама Николая Наталья.

И болезнь уже у 29-летнего Николая тоже начала прогрессировать. «Я уже прошел много курсов химиотерапии, разного вида. Но, как видите, на одном препарате постоянно сидеть не будешь. Вот недавно я сделал МРТ, и результаты не очень. К тому же двоиться в глазах, уже редко куда выхожу, больше передвигаюсь по дому, потому что силы покидают», — рассказывает молодой человек.

Медики назначили Николаю стоимостное современное лечение препаратом, которым государство не обеспечивает. Сначала всего четыре курса, чтобы понять, удается ли с помощью такой терапии остановить процесс. Но на это нужно не менее 300 тысяч гривен.

Мать и сын финансово истощены, но не теряют надежды и просят неравнодушных о помощи.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка 5168 7574 1250 9046 Козлов Николай Леонидович