Норвегия и Швеция выделяют Украине новые пакеты помощи

Украина получит новый пакет помощи на 500 миллионов евро от Норвегии, а Швеция предоставит помощь на 63 миллиона евро.

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стер на пресс-конференции с участниками саммита Украина — Северная Европа.

Он заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на фронте, а также осведомлен о том, что Россия постоянно убивает в Украине женщин и детей.

"Именно поэтому хотим объявить о новом пакете помощи на 500 млн евро, из которых 350 направят на военный пакет. Мы будем работать с датскими коллегами для реализации такой инициативы", — добавил глава норвежского правительства.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна предоставит 63 миллиона евро, из них 43 миллиона — на финансирование институтов, в том числе Коалиции по усилению потенциала Украинской оборонной контактной группы, а также 20 миллионов для развития оборонно-промышленного комплекса. .

"Наконец-то Украина храбро борется за собственную свободу, но они также защищают свободу Европы и Северных стран", — подчеркнул премьер-министр Швеции.

Напомним, ранее сообщалось, что Остин в Киеве объявил о новом пакете военной помощи на 400 миллионов долларов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина получит первую партию бронетранспортеров LAV.

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