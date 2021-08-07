Новейшее лечение сможет сдержать болезнь Алины, но нужно десятки тысяч долларов

Новейшее лечение сможет сдержать болезнь Алины, но нужно десятки тысяч долларов

На лечение нужно 20 тисяч долларов.

Сейчас качество жизни Алины полностью зависит от эффективного лечения, ведь у еще совсем молодой женщины обнаружили быстро прогрессирующий рассеянный склероз.

Эта болезнь считается неизлечимой, ведь она поражает зрительные нервы, головной и спинной мозг, приводит к серьезным нарушениям и инвалидности. Но современная медицина способна обуздать развитие болезни, не дать возникнуть обострениям и значительно замедляет прогрессирование болезни.

В случае Алины врачи советуют совершенно новый метод лечения ее болезни - трансплантацию стволовых клеток крови, такое лечение, по данным ученых, дает остановку болезни минимум на 5 лет.

Сначала пациенту подавляют его иммунитет, далее вводят собственные клетки крови, которые дают возможность как бы «перезагрузить» иммунную систему. В результате такой терапии пациенты восстанавливают моторику двигательных функций и могут вернуться к полноценной жизни.

Правда такое лечение практикуют далеко не во всех клиниках мира и в Украине опыт проведения такого лечения еще очень невелик. Именно поэтому девушка пытается получить помощь квалифицированных врачей за рубежом.

Но услуги за рубежом стоят несколько десятков тысяч долларов. Для 25-летней Алины, которая работает медицинской сестрой, собрать такую сумму средств быстро и самостоятельно невозможно. Она умоляет о помощи.

«Для того, чтобы улучшить свое состояние и продолжить жить нормально, я нуждаюсь в лечении за рубежом! Прошу всех присоединиться и помочь мне собрать эту сумму! Всем буду очень благодарна», — говорит Алина.

Реквизиты для помощи:

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RUB: 4149 4991 5265 1608

EUR: 5168 7574 2593 2565

USD: 5168 7574 2593 2367

Краева АЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

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