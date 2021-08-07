Новейшее лечение сможет сдержать болезнь Алины, но нужно десятки тысяч долларов

На лечение нужно 20 тисяч долларов.
Сейчас качество жизни Алины полностью зависит от эффективного лечения, ведь у еще совсем молодой женщины обнаружили быстро прогрессирующий рассеянный склероз.
Эта болезнь считается неизлечимой, ведь она поражает зрительные нервы, головной и спинной мозг, приводит к серьезным нарушениям и инвалидности. Но современная медицина способна обуздать развитие болезни, не дать возникнуть обострениям и значительно замедляет прогрессирование болезни.
В случае Алины врачи советуют совершенно новый метод лечения ее болезни - трансплантацию стволовых клеток крови, такое лечение, по данным ученых, дает остановку болезни минимум на 5 лет.
Сначала пациенту подавляют его иммунитет, далее вводят собственные клетки крови, которые дают возможность как бы «перезагрузить» иммунную систему. В результате такой терапии пациенты восстанавливают моторику двигательных функций и могут вернуться к полноценной жизни.
Правда такое лечение практикуют далеко не во всех клиниках мира и в Украине опыт проведения такого лечения еще очень невелик. Именно поэтому девушка пытается получить помощь квалифицированных врачей за рубежом.
Но услуги за рубежом стоят несколько десятков тысяч долларов. Для 25-летней Алины, которая работает медицинской сестрой, собрать такую сумму средств быстро и самостоятельно невозможно. Она умоляет о помощи.
«Для того, чтобы улучшить свое состояние и продолжить жить нормально, я нуждаюсь в лечении за рубежом! Прошу всех присоединиться и помочь мне собрать эту сумму! Всем буду очень благодарна», — говорит Алина.
Реквизиты для помощи:
UA: 4149 4991 5247 4597
RUB: 4149 4991 5265 1608
EUR: 5168 7574 2593 2565
USD: 5168 7574 2593 2367
Краева АЛИНА ВАСИЛЬЕВНА