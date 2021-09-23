Огромная злокачественная опухоль вызывает боль и ставит под угрозу жизнь 3-летней Аринки

Ребенок сейчас в Израиле и готовится к лечению.

У Арины диагностировали ганглионейробластому — злокачественная опухоль спинномозгового канала и забрюшинного пространства — уже когда она достигла огромных размеров и стала вызывать значительные недостатки в состоянии ребенка.

«Целый год мы пытались понять, что с нашим ребенком. Множество анализов, врачей, исследований не дали результатов. Ребенок не мог спать по ночам и дням, постоянно болел живот, не могла нормально ходить, бегать, прыгать. А с весны перестала садиться на корточки, не могла сама нагибаться, поясничный отдел перестал гнуться, мышцы ног стали вялыми пропали рефлексы в ногах. По рекомендации невролога мы сдали анализы на все виды миопатии, болезни Помпе, Фабри, Гоше, которые были направлены за границу и ждали ответа. Между тем ребенку становилось все хуже, ноги болели постоянно, она совсем перестала спать», — рассказывает мама девочки.

Однажды к девочке пришлось трижды вызывать скорую, ведь боли были невыносимыми и кроха непрерывно кричала, но даже тогда врачи предполагали, что ребенок пытается манипулировать, а не действительно чувствует боль.

«Ножки расходились в разные стороны, какать и писать сама она уже не могла. Мы попали в неврологическое отделение, где по причине того, что ребенок сам не писает было сделано МРТ, на котором было обнаружено огромную опухоль. После чего мы немедленно обратились за консультацией к киевскому нейрохирургу, который нам сообщил, что ситуация катастрофическая, что оперировать это невозможно, и направил нас на консультацию к онкологам института рака. Они сообщили, что немедленно надо провести химиотерапию, чтобы остановить процесс», — вспоминает мама ребенка.

Первые исследования опухоли показали, что она вроде доброкачественная, но родители решили убедиться и образцы отправили также и в Израиль. Там диагноз был ганглеонейробластома — злокачественная опухоль. Узнав об этом, родители решили улететь с ребенком на лечение к местным медикам.

Сейчас семья уже на месте. Шоком для родных стало, что ребенку снова изменили диагноз. Но лечение смогут начать после окончательного обследования. А у родителей эти несколько дней на поиск средств, как для лечения, так и пребывания за границей.

«У нашей дочери, не функционирует левая ножка и органы малого таза, у нее стоит мочевой катетер, опухоль передавила нервные конечности. Ей очень больно какать, потому что она не может сама это сделать. Сидеть сама она не умеет, все время лежит и страдает от того, что не может как раньше передвигаться сама. Аринку необходимо срочно лечить, мы потеряли много времени», — говорит мама ребенка.

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