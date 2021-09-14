Олежке нужна операция, чтобы исправить врожденный порок костей черепа

Родители должны собрать 60 000 гривен.

Олежка — очень желательный малыш в своей семье, он родился преждевременно и, к тому же, с тяжелым пороком — расщелина твердого и мягкого неба.

Врачи предупредили маму, что с таким малышом ей будет трудно, советовали отказаться от ребенка, но женщина без колебаний решила, что вместе с любящим мужем сможет предоставить ребенку необходимый уход.

«Он недоношенный родился, и у него нет неба верхнего. Мне говорили, чтобы я от него отказалась, а я сказала нет. Сказали, что хотели забрать, что я не смогу... Я не отдам, нет. Я буду тянуться изо всех сил, чтобы сделать операцию. Недостаток не дает сыну даже нормально говорить», — рассказывает мама малыша.

Но быстро сделать операцию, чтобы закрыть порок, не удалось. Сначала малыш начал болеть, ведь был слабым, а позже начался карантин из-за коронавирус и врачи прооперировать ребенка не могли. Время истекло, и сейчас за операцию родителям придется оплатить немало средств. Да еще и их может потребоваться даже несколько.

На операцию семья откладывала годами, а зимой пришлось делать операцию маме мальчика — женщина поскользнулась и упала, все отложенные семьей деньги пошли на ее лечение. Они живут очень скромно и снова несколько лет потратить на сборы денег не могут, ведь это ухудшит состояние ребенка.

Родители просят помочь им собрать средства, чтобы подарить ребенку здоровое будущее. На операцию нужно 60 000 гривен. В октябре Олежке исполнится уже четыре года, родители мечтают успеть закрыть сбор ко дню рождения мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4991 4276 8694

Семеняка Ирина Павловна

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