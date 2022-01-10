Ольга решилась рассказать свою историю борьбы с раком и попросить о помощи

Женщина стремится предостеречь других, от повторения ее истории.

Елкина Ольга вспоминает, что еще в 2012 году обратила внимание на свою родинку, которая начала отличаться от других.

«Родинка на ноге (хотя таковой она только казалась, потому что тогда это была уже меланома) начала немного шелушится. Но на тот момент я была беременна, радость от этого процесса затмевала все и о родинке я забыла. Затем родились сразу два замечательных карапуза. Ближайшие годы не только на родинки смотреть, я на себя в зеркало не каждый день успевала посмотреть. И вот в 2017 понимаю, что та самая родинка, то чешется и покалывает, тогда обратилась в частный кабинет, где и сказали, что это очень похоже на меланому», — рассказывает Ольга.

Далее были консультации, операция и в конце диагноз подтвердился. «Это очень агрессивное заболевание, которое распространяется сначала по лимфе, затем по крови ко всем органам и даже в головной мозг. Мы делали все возможное, чтобы остановить процесс распространения. Она была прооперирована в Израиле (биопсия сторожевых лимфоузлов), все шло хорошо более трех лет. Но на сегодняшний день болезнь повела себя не типично и начала прогрессировать. Выявлено метастазы под кожей и в лимфоузле», — дополняет историю муж Ольги.

Сейчас врачи рекомендуют сделать еще одну операцию и пройти курс иммунотерапии или таргетной терапии, которые дают организму лечиться благодаря своему иммунитету. Это инновационные препараты и они дают огромный шанс на полное выздоровление, но цена такого лечения для украинской семьи заоблачная.

«Если бы я удалила "родинку", которая шелушится, еще в 2012 году, не пришлось бы сейчас просить о помощи. Но теперь каждый из вариантов лечения, дает надежду вылечиться полностью, но стоит более 2 миллионов гривен за курс в год. Окончательное решение за врачами. Мне все еще очень нужна ваша помощь», — говорит Ольга.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4731 2196 4159 0124

Елкина Ольга

monobank

5375 4114 0471 2643